Sin senos sí hay paraíso está de regreso con una nueva temporada que promete conquistar nuevamente a los seguidores de esta historia colombiana. Después de una larga espera, Carmen Villalobos, Majida Issa y otros actores que dieron vida a personajes inolvidables vuelven a la pantalla con nuevos conflictos, enemigos y secretos.

La producción, que se convirtió en una de las favoritas del público por sus historias de amor, traiciones y venganza, retoma la vida de Catalina Santana, quien tendrá que enfrentarse a situaciones que pondrán en peligro todo lo que ha conseguido.

Aunque la nueva temporada ya se estrenó en Estados Unidos a través de Telemundo, los fans mexicanos también tendrán la oportunidad de disfrutar de los nuevos capítulos mediante una plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso en México?

Los fans mexicanos ya pueden marcar una fecha en su calendario, pues la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso llegará a Disney+ el próximo 16 de diciembre de 2026.

La plataforma confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles en México y otros países de Latinoamérica, por lo que los seguidores de Catalina Santana podrán descubrir qué ocurrió con los personajes después de los acontecimientos de las entregas anteriores.

Una buena noticia para quienes prefieren ver varios capítulos seguidos es que Disney+ estrenará la temporada completa el mismo día, sin necesidad de esperar cada semana para conocer cómo continúa la historia.

¿De qué trata la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso?

La historia vuelve a centrarse en Catalina Santana y Aurelio "Titi" Jaramillo, quienes buscan comenzar una nueva etapa de sus vidas, lejos de los problemas y peligros que los persiguieron durante años.

Sin embargo, dejar atrás el pasado no será tan sencillo como imaginaban, especialmente cuando Catalina tenga que involucrarse nuevamente en una peligrosa misión.

x: PopBase

En esta ocasión, la protagonista trabajará junto con la DEA para infiltrarse en una organización criminal que se aprovecha de mujeres vulnerables y que tiene conexiones con la industria de las cámaras web en Medellín, Colombia.

Mientras Catalina intenta descubrir quiénes están detrás de esta red y encontrar la manera de detenerlos, también deberá proteger a sus seres queridos de las amenazas que comienzan a aparecer.

Pero los problemas no terminan ahí, ya que Yésica Beltrán, mejor conocida como La Diabla, regresa para complicar nuevamente la vida de Catalina.

¿Qué actores regresan a Sin senos sí hay paraíso?

Uno de los mayores atractivos de esta nueva temporada es el regreso de varios actores que han formado parte de la franquicia y cuyos personajes se ganaron el cariño del público.

Entre los protagonistas que vuelven a la historia se encuentran:

Carmen Villalobos: Catalina Santana.

Majida Issa: Yésica Beltrán, "La Diabla".

Gregorio Pernía: Aurelio "Titi" Jaramillo.

Catherine Siachoque: Hilda Santana.

Carolina Gaitán: Catalina Marín.

Fabián Ríos: Albeiro Marín.

El regreso de Majida Issa como La Diabla es uno de los acontecimientos más importantes de esta entrega, pues su personaje ha sido una de las principales enemigas de Catalina Santana.

¿Qué actores nuevos se unen a Sin senos sí hay paraíso?

Además de reunir a buena parte del elenco conocido, la cuarta temporada presenta nuevos personajes que llegarán para cambiar el rumbo de la historia.

Entre las incorporaciones confirmadas se encuentran Elizabeth Gutiérrez, quien interpreta a Diva Montero, y Arturo Barba, encargado de dar vida a Israel Montero.

Este último personaje será uno de los principales enemigos de Catalina, pues se trata de un poderoso narcotraficante mexicano que dirige una organización criminal en Colombia.

La producción también cuenta con la participación de otros actores, entre ellos Osvaldo de León, Yankel Stevan, Juan Zuluaga, Isabela Amado, Val Dorantes, Giovanna Romo, Sergio Herrera y María Laura Quintero.