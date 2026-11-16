Aaron Taylor-Johnson fue fotografiado besando apasionadamente al actor Devon Terrell en las calles de Nueva York, durante una escena de su próxima serie para Netflix, Enigma Variations, una historia que explorará las relaciones amorosas, la sexualidad y las distintas formas de experimentar el deseo.

Las imágenes fueron captadas este lunes 16 de noviembre de 2026 mientras ambos actores participaban en el rodaje de la producción, basada en la novela homónima del escritor André Aciman, también conocido por Call Me by Your Name.

En las fotografías difundidas por Just Jared y People, Taylor-Johnson y Terrell aparecen abrazándose y besándose sobre una acera cubierta de nieve en Manhattan, mientras interpretan a dos personajes que mantienen una relación sentimental.

La escena forma parte de una historia en la que el protagonista mantiene vínculos amorosos con hombres y mujeres a lo largo de distintas etapas de su vida.

¿Por qué Aaron Taylor-Johnson besó a Devon Terrell?

El beso entre los actores corresponde a una secuencia de Enigma Variations, la nueva miniserie de Netflix en la que Aaron Taylor-Johnson interpreta a Paul, un hombre que explora su identidad y sus relaciones sentimentales.

Por su parte, Devon Terrell da vida a Manfred, uno de los intereses amorosos del protagonista, cuya relación forma parte de los distintos encuentros que transforman la vida de Paul.

Durante el rodaje, ambos actores fueron vistos intercambiando varios besos y abrazos mientras caminaban por una calle de Nueva York.

Taylor-Johnson llevaba un abrigo largo de color gris y pantalones negros, mientras que Terrell utilizaba una chaqueta oscura sobre una sudadera gris.

No es la primera escena romántica que el actor británico graba para esta producción. En septiembre también fue fotografiado besando a Sarah Pidgeon, otra de sus compañeras de reparto.

La participación de ambos personajes responde a la temática de la serie, que abordará las diferentes relaciones del protagonista y cómo estas influyen en su manera de entender el amor.

¿De qué trata Enigma Variations, la nueva serie de Netflix?

Enigma Variations es una adaptación de la novela publicada en 2017 por André Aciman, escritor estadounidense de origen egipcio reconocido internacionalmente por Call Me by Your Name, obra que también fue llevada al cine.

La historia sigue a Paul, un hombre bisexual que experimenta diferentes relaciones amorosas mientras intenta comprender sus sentimientos, deseos y la manera en que sus parejas transforman su vida.

A lo largo del relato, el protagonista conoce a distintas personas que despiertan emociones intensas, desde la atracción y el enamoramiento hasta los celos, la incertidumbre y la pérdida.

La narración también plantea una pregunta sobre las relaciones contemporáneas: cómo reconocer a la persona indicada cuando existen tantas posibilidades de encontrar el amor.

La adaptación estará dirigida por Oliver Hermanus, cineasta que anteriormente trabajó en Living y The History of Sound, mientras que Amanda Kate Shuman será la responsable del guion y la producción ejecutiva.

Aaron Taylor-Johnson reemplazó a Jeremy Allen White en Enigma Variations

Aunque Aaron Taylor-Johnson encabezará el reparto de la serie, originalmente el personaje de Paul iba a ser interpretado por Jeremy Allen White, protagonista de The Bear.

White fue anunciado como protagonista del proyecto en enero de 2025, pero posteriormente abandonó la producción. En marzo de 2026, Netflix confirmó que Taylor-Johnson asumiría el papel principal.

Además de Devon Terrell, el elenco incluye a Alicia Vikander, Riley Keough, Sarah Pidgeon, Peter Hermann, Nicholas Podany, Carl Clemons-Hopkins, Juliana Canfield y Francesca Cavallin.

Vikander interpretará a Claire, mientras que Keough dará vida a Maud y Pidgeon encarnará a Chloe, tres personajes que también formarán parte de las experiencias sentimentales del protagonista.

¿Cuándo se estrena Enigma Variations en Netflix?

La serie todavía no tiene una fecha oficial de estreno, aunque Netflix confirmó que se encuentra en desarrollo como una producción limitada basada en la novela de André Aciman.

El rodaje se ha desarrollado durante 2026 en diferentes locaciones, incluidas Nueva York e Italia, escenarios que también tienen importancia dentro de la historia original.

bgpa