La insólita razón por la que Taylor Swift y Travis Kelce redujeron a cenizas la decoración de su boda

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar, incluso meses después de que la pareja intercambiara votos en el Madison Square Garden de Nueva York. Esta vez, el detalle que ha llamado la atención no tiene que ver con los invitados ni con el costo de la celebración, sino con el destino que habría tenido la decoración.

¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce quemaron la decoración de su boda?

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el equipo encargado de organizar el enlace habría dado instrucciones para destruir los elementos decorativos una vez que concluyera la fiesta.

. La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Esta vez, la supuesta incineración de la decoración ha sorprendido a sus fanáticos. X @taylorperu13

La intención, según una fuente citada por el medio británico, era impedir que alguien se llevara alguna pieza como recuerdo y posteriormente intentara venderla o subastarla aprovechando el interés que despierta la pareja.

No querían que la gente lo robara y luego lo subastara o vendiera, así que simplemente lo quemaron todo”, aseguró el informante.

La decisión habría sido una medida extrema para proteger la privacidad de los recién casados, cuya relación se ha convertido en uno de los romances más comentados del mundo del entretenimiento.

Once camiones habrían sido necesarios para transportar los elementos decorativos que se utilizaron en la millonaria boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Reuters

Ante la posibilidad de que cualquier objeto vinculado con Taylor Swift y Travis Kelce adquiriera un valor especial entre los fanáticos y coleccionistas, la organización habría optado por no dejar recuerdos físicos de la escenografía.

Así habría desaparecido la decoración de la boda de Taylor Swift

La magnitud de la operación también sorprendió. Según el testimonio recogido por el Daily Mail, los elementos utilizados para transformar el Madison Square Garden fueron transportados en 11 camiones semirremolque, que habrían salido rumbo a Pensilvania, donde originalmente se fabricaron algunas de las piezas.

El informante aseguró que le habían comunicado que los objetos serían incinerados, aunque reconoció desconocer el lugar exacto donde se llevó a cabo el procedimiento.

Muebles personalizados, jardines artificiales y detalles exclusivos habrían sido destruidos tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce para evitar su reventa. REUTERS

Entre los elementos elaborados especialmente para la boda figuraban muebles personalizados con dos letras T entrelazadas, en alusión a los nombres de los recién casados. La escenografía también incluía estructuras diseñadas para recrear jardines, árboles, flores y distintos espacios que ayudaron a transformar el recinto deportivo en un escenario romántico.

Once camiones para transportarlo a través del país y luego quemarlo todo fue bastante descabellado, simplemente porque no querían que la gente tuviera acceso a ello”, comentó la fuente.

Aunque el reporte señala que la instrucción habría partido del equipo organizador, Taylor Swift también habría participado activamente en la planeación de la celebración. La cantante quería involucrarse en las decisiones relacionadas con uno de los días más importantes de su vida, en lugar de dejar toda la organización en manos de terceros.

¿Cuánto costó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La celebración, realizada el 3 de julio de 2026, habría tenido un costo estimado de 30 millones de dólares y reunido a más de mil invitados, de acuerdo con diversos medios.

De acuerdo con un reporte del Daily Mail, la decoración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce habría sido trasladada hasta Pensilvania para su destrucción. IG taylorswift

Las fotografías y los diseños difundidos posteriormente mostraron cómo el Madison Square Garden se transformó en una especie de jardín cubierto, con vegetación, flores, iluminación especial y recuerdos personales de la pareja.

Sin embargo, algunas de las propuestas iniciales fueron descartadas antes de la boda. Entre ellas figuraba un carrusel de dos niveles cuyo costo se habría estimado en siete millones de dólares. En su lugar, se habría instalado una carpa con juegos de feria para entretener a los invitados.

También quedó fuera de los planes un estanque artificial que se contemplaba debajo del altar. La propuesta habría sido descartada por cuestiones de seguridad y por la complejidad técnica que implicaba su construcción.