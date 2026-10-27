Mamá de Tatiana asegura haber sido abducida por extraterrestres ocho veces; le mostraron un hijo híbrido

En una reciente conversación con Nayo Escobar, Diana Perla Chapa, sorprendió al contar que ha vivido al menos ocho supuestas abducciones extraterrestres, experiencias que, según explicó, recuerda perfectamente. Entre todas las historias que ha contado, recordó una en particular en la que, según su testimonio, fue sacada de su casa y trasladada a una nave extraterrestre, donde le dijeron que necesitaban su sangre porque tenía un hijo híbrido.

¿Cómo describe Diana Perla Chapa la experiencia?

La ufóloga explicó que durante mucho tiempo interpretó estas experiencias como sueños. Para entonces, contó, había acondicionado un espacio dentro de un clóset porque tenía problemas para dormir.

Yo siempre he tenido desde que los dos hijos con Ramón jugamos a cantar y luego Tatiana famosa. Me hice en un clóset. Me hice la mami cueva porque no podía dormir. Y ya se cuenta esa vez todo lo manejaba yo como sueños", explicó.

Al intentar explicar cómo ocurrió, Diana Perla Chapa reconoció que no lograba comprender de qué manera había salido de su casa, ni cómo la habían trasladado. Según su relato, sintió que flotaba mientras era llevada hacia una nave extraterrestre.

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Asegura que le mostraron a un hijo híbrido

De acuerdo con su relato, una vez dentro de la supuesta nave, los seres le explicaron que necesitaban su sangre porque tenía un hijo híbrido. Chapa relacionó esta experiencia a un "miniaborto", que, según dijo, vivió a los 47 años.

Y me dicen que necesitan mi sangre, que porque tengo un hijo que es híbrido”, señaló.

La conductora recordó que durante ese encuentro le mostraron a un bebé al que describió como un niño de cabeza grande, cabello rubio y escaso, además de unos ojos grandes que le parecieron bonitos.

Y me enseñan a un bebito, a un niñito muy cabezón, con pelito güerito así ralito, con sus ojitos muy bonitos pero grandotes”, narró.

Foto: Facebook Diana Perla Chapa

Según su testimonio, el pequeño estaba acompañado por un ser muy alto que vestía una túnica blanca.

Chapa aseguró que preguntó si el niño era su hijo y por qué se encontraba ahí. La respuesta que, según ella, recibió fue que no podía vivir en la Tierra.

Es que no puede vivir en la Tierra. Es más extraterrestre que terrestre y se va a morir”, recordó que le dijeron.

“Nosotros no tenemos emociones”, la frase que asegura haber escuchado Uno de los momentos que más llamó su atención, según contó, fue cuando le explicaron que el pequeño también necesitaba afecto.

Entonces se acerca y me dice, pero necesita tu sangre. Fíjate qué importante lo que me dijo. Y necesita un abrazo porque nosotros no tenemos emociones. Eso yo no lo he leído en ningún lado. Nosotros no tenemos emociones. Eso me dijo”, relató.

Foto: Facebook Diana Perla Chapa

Ante esa petición, aseguró que abrazó al niño. Después, describió un procedimiento en el que un objeto parecido a una conexión o tubo fue colocado en su cuerpo y posteriormente en el del pequeño.

Y entonces yo lo abrazo mucho, ¿verdad? Sí. Necesita emociones. Y entonces de no sé dónde sale una tripita y me la pega... me la pega aquí y yo la, haz de cuenta se veía como ADN, como como se ve la cadena de ADN. Iba por todos, por todos lados, por todos lados y se la ponen al niño”, explicó.

Diana Perla Chapa dice tener una fotografía como prueba

La ufóloga contó que, después de lo que describió como el procedimiento, volvió a encontrarse en su cama, dentro del espacio que había acondicionado para dormir. En ese momento, pensó que todo había sido un sueño extraño.

Durante la conversación, defendió la imagen como parte de la evidencia de lo que vivió. “O sea, ni modo que me digas que un mosco te pica de ese tamaño y tan perfecto”, expresó.

Aunque dijo tener numerosas anécdotas relacionadas con estas experiencias, reconoció que sería difícil contarlas todas. Su testimonio se suma a las historias sobre supuestos encuentros extraterrestres que ha compartido públicamente.

Diana Perla Chapa es una actriz, presentadora, exrepresentante artística y ufóloga originaria de Monterrey, Nuevo León. Además de ser reconocida por su trayectoria en el medio del espectáculo y por ser madre de la cantante Tatiana, ha llamado la atención del público por su interés en el fenómeno OVNI y los relatos que ha compartido sobre presuntos encuentros con seres extraterrestres.