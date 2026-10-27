Moby se suma al SimiFest 2026: fecha, cartel y precios de boletos en CDMX

Moby se suma al SimiFest 2026 y amplía la presencia de la música electrónica en el festival que se realizará en la Ciudad de México. El músico estadunidense compartirá cartel con artistas como Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker en la próxima edición del encuentro.

“Faltaba una pieza para completar la experiencia, Moby se suma al SimiFest 2026”, señala el anuncio de su incorporación.

La presentación está prevista para el sábado 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede que reunirá propuestas internacionales y mexicanas.

¿Cuándo se presentará Moby en el SimiFest 2026?

La participación de Moby forma parte de la jornada del 5 de diciembre, para la cual el sitio oficial del festival anuncia la apertura de puertas a las 13:00 horas. Ese horario corresponde al ingreso del público y no al inicio de la actuación del músico.

El anuncio de su incorporación no precisa el escenario ni la hora de su presentación. La distribución de los artistas será necesaria para que los asistentes puedan organizar su recorrido y revisar si existen coincidencias entre los espectáculos que desean ver.

¿Qué artistas estarán en el SimiFest 2026?

Moby se incorpora a una programación que ya incluía a Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker, además de proyectos como Neil Frances y STRFKR. El encuentro combina propuestas de hip hop, R&B, electrónica y música alternativa en una misma jornada.

La presencia mexicana contempla a Los Blenders, María Barracuda, Los Eclipses y Descartes a Kant, entre otros nombres. Con la incorporación anunciada, la lista de participantes queda de la siguiente manera:

Moby

Snoop Dogg

Miguel

Chet Faker

Neil Frances

STRFKR

Two Another Hybrid

Dr. Simi

Los Blenders

María Barracuda

Los Eclipses

Descartes a Kant

Romoo

El cartel del Simi Fest Instagram

¿Cuánto cuestan los boletos para el SimiFest 2026?

El sitio oficial del SimiFest ofrece tres tipos de acceso: General, Preferente y VIP, con precios base que van de 1,700 a 4,000 pesos. A estas cantidades deben agregarse los cargos por servicio correspondientes a la compra.

General: mil 700 pesos más cargos

mil 700 pesos más cargos Preferente: 2 mil 500 pesos más cargos

2 mil 500 pesos más cargos VIP: 4 mil pesos más cargos

El acceso General permite disfrutar del festival de pie, mientras que el Preferente incluye una terraza con vista al escenario, baños diferenciados, zona de mesas y wifi. También contempla espacios exclusivos para fotografías y una oferta gastronómica distinta a la del área general.

La modalidad VIP suma los beneficios del Preferente y añade una entrada diferenciada al festival, una zona con vista cercana al escenario, guardarropa y un área para recargar celulares. Los alimentos y las bebidas no están incluidos, de acuerdo con las condiciones publicadas por la organización.

¿Dónde comprar boletos para ver a Moby en CDMX?

Los accesos se adquieren mediante Ticketmaster, al que se puede ingresar desde los enlaces de compra del sitio oficial del SimiFest. Cada modalidad tiene su propia opción de venta, por lo que es necesario revisar el tipo de boleto antes de completar el pago.

La venta ya se encuentra abierta y el costo final debe consultarse al seleccionar las entradas, pues los precios anunciados por el festival no incluyen los cargos por servicio. La incorporación de Moby corresponde al mismo encuentro del 5 de diciembre, sin que el anuncio indique un concierto separado.

bgpa