Muere Susan Saint James, estrella de Kate & Allie y McMillan & Wife, a los 80 años

Susan Saint James murió a los 80 años tras una trayectoria en televisión que la llevó del misterio junto a Rock Hudson a la comedia con Jane Curtin. La actriz estadunidense, reconocida por sus papeles en McMillan & Wife y Kate & Allie, también fue ganadora de un premio Emmy.

Un representante confirmó a People que el fallecimiento ocurrió el lunes 26 de octubre, después de que la intérprete fuera diagnosticada con cáncer de páncreas. Su familia compartió un comunicado en el que recordó su generosidad y la atención que dedicaba a quienes necesitaban apoyo.

Susan Saint James ganó un Emmy por The Name of the Game

La Academia de Televisión registra ocho nominaciones y un Emmy en la carrera de Saint James. El reconocimiento llegó en 1969 por su actuación de reparto en The Name of the Game, serie por la que volvió a competir en las ediciones de 1970 y 1971.

Su popularidad creció con McMillan & Wife, donde interpretó a Sally McMillan frente a Rock Hudson, quien encarnaba al comisionado de policía Stewart McMillan. La actriz participó en la producción entre 1971 y 1976 y obtuvo tres nominaciones al Emmy por ese personaje.

Saint James encontró otro de sus papeles más recordados en Kate & Allie, comedia que protagonizó junto a Jane Curtin entre 1984 y 1989. La historia seguía a dos amigas divorciadas que decidían compartir casa con sus hijos y apoyarse en la crianza y la vida cotidiana.

Su interpretación de Kate también recibió el reconocimiento de la Academia de Televisión, con nominaciones como actriz principal de comedia en 1984 y 1985. Así, sus candidaturas abarcaron tanto producciones dramáticas como una comedia centrada en la amistad y las relaciones familiares.

Su familia recuerda su generosidad y cercanía

La despedida de sus seres queridos puso el acento en su vida fuera de los estudios. Según el comunicado compartido con People, Saint James valoraba especialmente su tiempo y energía, recursos que dedicaba a acompañar a otras personas, y enseñó a sus hijos a actuar con amabilidad.

“Cada persona que conocía se convertía en la persona más importante de la sala en ese momento”, expresó su familia.

El mensaje describió esa cercanía como una característica que mantenía por igual con compañeros de trabajo y con personas que encontraba en actividades cotidianas.

Sus familiares también recordaron la muerte de su hijo menor, Teddy, en el accidente aéreo del 28 de noviembre de 2004. Semanas después, la actriz preparó un elogio fúnebre dirigido a su esposo y a sus otros hijos, con palabras que buscaban ayudarlos a afrontar la pérdida.

“Incluso en el dolor más profundo de su vida, anteponía a los demás”, señalaron en el comunicado. La familia destacó que esa disposición a acompañar a otros permaneció en los años posteriores y formó parte de la manera en que enfrentaba las dificultades.

¿Quién fue Susan Saint James?

Susan Saint James nació en Los Ángeles en 1946 con el nombre de Susan Jane Miller y creció en Rockford, Illinois. Su interés por el cine comenzó durante la infancia: en una entrevista con People de 1977 recordó que desde los siete años imaginaba una vida como actriz.

Después de Kate & Allie, redujo su actividad profesional para concentrarse en su familia, aunque realizó apariciones ocasionales en televisión. También mantuvo una relación de apoyo con Special Olympics, organización en la que participó como voluntaria y miembro de su junta directiva.

De acuerdo con el comunicado familiar, le sobreviven su esposo, Dick Ebersol; sus hijos Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charlie Ebersol y Willie Ebersol; siete nietos y su hermana Mary Mercedes Dewey. La despedida también mencionó a Lola, su perra de servicio, como parte de su círculo más cercano.