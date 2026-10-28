Para los contrincantes: Así es como ser forjan los campeones infantiles en Tepito 

Damián López sube al ring con un objetivo: ganar. Tiene 13 años, entrena boxeo y sueña con convertirse en campeón; entrena todos los días para lograrlo.

Sin embargo, en Para los contrincantes, el cortometraje del cineasta argentino Federico Luis, pierde, y la derrota termina por revelar algo que el resultado deportivo no puede medir: el cariño de quienes permanecen a su lado cuando las cosas no salen como esperaba.

Para los contrincantes se llevó la Palma de Oro en 2026

El corto, de 15 minutos, obtuvo la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes 2026. Su historia transcurre en Tepito, barrio de la Ciudad de México donde Luis descubrió a Damián durante un torneo infantil al que llegó acompañado del escritor Mario Bellatin, con quien trabajaba en otro proyecto cinematográfico. Lo que encontró en el gimnasio Deportivo Morelos lo llevó a plantear una película sobre la concentración, la presión y la vulnerabilidad de un niño que compite en un ambiente de adultos, pero sucedió algo fortuito: la derrota durante la filmación.

La derrota me parece que resume de una forma muy precisa la emoción que al final termina siendo la protagonista del corto, que a pesar de que uno haya trabajado muchísimo para competir, que el objetivo sea claramente uno solo y es ganar, y que hasta ese momento se haga todo y con mucha presión, al final, si toca perder, es muy lindo poder recibir el cariño y la contención de las personas que aún lo quieren, pese a la derrota, explicó Federico en entrevista con Excélsior.

El corto, de 15 minutos, obtuvo la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes 2026. Luxbox

Entre ficción y documental

El cortometraje se mueve entre la ficción y el documental: parte de personas y situaciones reales, pero utiliza herramientas narrativas y visuales para acercar al espectador a la experiencia de Damián. El director decidió concentrarse en la pelea, con breves momentos previos y posteriores al combate, y dejar que el resultado real transformara el sentido de la historia para mostrar lo que significa el deporte para Damián.

Lo más importante es la hermandad, creo que es un sentimiento muy bonito, que es lo que me gusta del deporte, ya lo he dicho muchas veces: esa hermandad que hay cuando te subes al ring, que sin decir ninguna palabra abajo ya son amigos, sin conocerse, sin saber los gustos del otro. Y pues nada, creo que lo que yo creo que es... es mi vida, es mi vida, declaró el joven púgil.

Federico Luis sólo tenía pensado grabar la pelea sin saber o controlar el resultado. Esa derrota se convirtió en el centro emocional de la cinta sin esperarlo.

El cortometraje se mueve entre la ficción y el documental: parte de personas y situaciones reales Luxbox

Y bueno, y eso es el cine también, que uno a veces tiene un plan y el plan que tiene es afectado por lo que va sucediendo y por la intuición que uno tiene para ir siguiendo eso que va pasando, concluyó Federico.

Así, Para los contrincantes lleva una pelea infantil más allá del marcador. La frustración de no cumplir una expectativa se convierte en una experiencia que el cineasta espera que sea reconocible para quienes alguna vez han perdido, mientras el apoyo de la familia y los amigos abre otra manera de entender el resultado.