Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares a estas organizaciones antes de su boda

Taylor Swift y Travis Kelce protagonizaron otra noticia que llamó la atención. La pareja realizó una donación de 26 millones de dólares para apoyar a distintas organizaciones benéficas en Estados Unidos.

La información fue confirmada por un representante de la cantante, quien explicó que el dinero será distribuido entre 20 instituciones dedicadas a diferentes causas sociales. Aunque no se reveló cuánto recibirá cada una, sí se dio a conocer el tipo de proyectos que serán beneficiados.

¿A qué organizaciones irá la donación de Taylor Swift y Travis Kelce?

Los recursos serán destinados a instituciones ubicadas en distintas partes de Estados Unidos.

Entre ellas hay nueve bancos de alimentos, tres hospitales infantiles, siete programas educativos y una organización enfocada en combatir el maltrato animal.

Varias de las asociaciones elegidas tienen relación con lugares importantes para la pareja. Por ejemplo, el Banco de Alimentos Comunitario de Rhode Island fue incluido debido al vínculo que Taylor Swift mantiene con ese estado, donde posee una residencia.

También figura el Hospital Infantil Mercy, en Kansas City, ciudad donde Travis Kelce desarrolla su carrera como jugador de los Kansas City Chiefs.

Una de las organizaciones que sí confirmó públicamente el monto recibido fue City Harvest, con sede en Nueva York, dedicada a distribuir alimentos entre personas en situación vulnerable.

Su directora ejecutiva, Jilly Stephens, informó que la institución recibió un millón de dólares y agradeció el apoyo de la pareja.

Según explicó, la donación llega en un momento importante debido al aumento en la demanda de bancos de alimentos y comedores comunitarios que enfrenta la ciudad.

Hasta ahora no se han dado a conocer las cantidades que recibirán el resto de las organizaciones.

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La donación llega mientras crecen los rumores sobre su boda

Aunque el comunicado no relaciona directamente esta aportación con la boda de la pareja, el anuncio coincide con los preparativos del evento que, de acuerdo con distintos medios estadounidenses, se celebrará este fin de semana.

Los reportes señalan que Taylor Swift y Travis Kelce organizarán una gran celebración en el Madison Square Garden, en Nueva York, recinto que habría sido adaptado especialmente para la ocasión.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles del enlace, aunque las versiones sobre la ceremonia han aumentado durante los últimos días.

La pareja hizo oficial su relación en 2023 y, desde entonces, se ha convertido en una de las más seguidas del mundo del espectáculo y el deporte. En agosto confirmaron su compromiso, iniciando la cuenta regresiva hacia su boda.

Taylor Swift y Travis Kelce AFP

¿Quiénes asistirían a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con información publicada por Variety, la lista de invitados incluiría a varias figuras reconocidas de la industria del entretenimiento.

Entre los nombres que han trascendido aparecen Steven Spielberg, además del director ejecutivo de Disney, Bob Iger, y otros altos directivos de la compañía.

También se espera la presencia de colaboradores cercanos a Taylor Swift como Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner, quienes han participado en algunos de los discos más importantes de la cantante.

En el ámbito musical también suenan artistas como Miranda Lambert y Kelsea Ballerini, mientras que se prevé la asistencia de familiares, amigos y compañeros cercanos de Travis Kelce.

Según medios locales, las autoridades ya preparan un operativo especial alrededor del Madison Square Garden, con cierres parciales en algunas calles para facilitar la logística y reforzar la seguridad durante los días del evento.