¡La lista completa! Todos los famosos que están llegando a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce finalmente llegó y, como muchos esperaban, el evento se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más comentados del año. Después de meses de rumores sobre el lugar, la lista de invitados y los detalles de la celebración, las primeras imágenes de las celebridades llegando a Nueva York comenzaron a inundar las redes sociales.

¿Dónde fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

El enlace, que según diversos medios estadounidenses se celebra en el Madison Square Garden, reúne a familiares, amigos cercanos y algunas de las figuras más importantes del entretenimiento, la música, el deporte y la moda. La expectativa ha sido tan grande que incluso miles de fanáticos permanecen en los alrededores del recinto con la esperanza de ver a alguna de las estrellas invitadas.

El Madison Square Garden de Nueva York. REUTERS

La lista completa de celebridades que asistieron a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Desde la cena de ensayo comenzaron a desfilar rostros muy conocidos. Uno de los primeros en aparecer fue Jack Antonoff, productor y colaborador de Taylor Swift durante gran parte de su carrera musical. El músico llegó acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, mientras que la actriz Lena Dunham, amiga de la cantante desde hace varios años, también fue vista entrando al exclusivo evento.

Entre las apariciones que más llamaron la atención estuvieron las de Gigi Hadid y Bradley Cooper, quienes fueron fotografiados llegando juntos en una camioneta privada. La modelo mantiene una estrecha amistad con Swift desde hace años, por lo que su presencia era prácticamente un hecho.

Otra de las invitadas más esperadas fue Selena Gomez, una de las mejores amigas de Taylor. La cantante incluso compartió en sus redes sociales un breve video donde aparece rumbo a la celebración luciendo un elegante vestido negro de encaje, lo que confirmó su asistencia.

Selena Gómez lució unos aretes de lujo. Foto de IG: Selena Gómez

La lista de invitados también incluye personas que han acompañado a Swift desde mucho antes de convertirse en una superestrella mundial. Entre ellas destaca Abigail Anderson, su mejor amiga desde la infancia, además de Tree Paine, histórica publicista de la artista, y Ashley Avignone, otra integrante de su círculo más cercano.

El mundo del deporte tampoco podía quedarse fuera de la celebración. La madre del novio, Donna Kelce, fue captada llegando a Nueva York para reunirse con la familia antes del gran día.

También asistieron el ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, así como el mejor amigo de la infancia de Travis, Aric Jones, quienes figuran entre los invitados especiales.

A medida que avanzaban las horas, comenzaron a aparecer más celebridades en distintos puntos de Manhattan. Los cantantes Ed Sheeran y Aaron Dessner, colaboradores frecuentes de Swift, fueron vistos en un restaurante del estado de Nueva York antes de dirigirse a la celebración.

Por su parte, Sabrina Carpenter, Camila Cabello y Dua Lipa también fueron captadas en la ciudad durante las horas previas al enlace.

Entre los nombres que completan la exclusiva lista destacan Dakota Johnson, Benson Boone, Ellie Goulding, Griff, Machine Gun Kelly, Karlie Kloss, Phoebe Waller-Bridge, Hugh Grant, Anna Elisabet Eberstein, Eric Stonestreet, Sombr y el conductor británico Graham Norton, quien en varias ocasiones había bromeado sobre recibir una invitación y finalmente logró asistir.

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al pedir a sus invitados que no llevaran regalos para la celebración. Reuters

También se vio llegar al jugador Cooper Kupp con su esposa Anna Marie Kupp, el actor Ethan Hawke y Ryan Hawke, el actor Jason Sudeikis, así como los jugadores Chris Jones e Isiah Pacheco.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya es considerada uno de los eventos sociales más importantes del año. Reuters

¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con diversos reportes, la celebración se extenderá durante varios días y contará con cerca de mil invitados. Incluso trascendió que el recinto fue completamente transformado para la ocasión con árboles naturales, jardines, esculturas de hielo y espacios temáticos diseñados especialmente para la pareja.

Amigos cercanos del jugador formaron parte del exclusivo evento. Reuters

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que Taylor Swift y Travis Kelce habrían pedido expresamente a sus invitados no llevar regalos, una petición poco habitual en celebraciones de esta magnitud.

Aunque se desconoce si todos respetarán ese deseo, el gesto refleja la intención de los novios de centrar la reunión en compartir el momento con sus seres queridos.

Amigos cercanos del jugador formaron parte del exclusivo evento. Reuters

La música también tendrá un papel protagónico durante la noche. Diversos medios estadounidenses señalan que Stevie Nicks y Tim McGraw ofrecerían actuaciones especiales, convirtiendo la boda en un espectáculo digno de una entrega de premios.

Mientras tanto, el ambiente alrededor del Madison Square Garden continúa siendo de auténtica locura. Calles cerradas, estrictos operativos de seguridad y cientos de seguidores vestidos con referencias a las canciones de Taylor Swift convierten la zona en una auténtica fiesta.