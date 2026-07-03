La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunirá a figuras del deporte en Nueva York

La boda entre la superestrella de la música Taylor Swift y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, reunirá este viernes a varias figuras del deporte en uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos.

Entre los invitados destacan compañeros de Kelce en los Chiefs, su hermano Jason Kelce, campeón del Super Bowl con los Philadelphia Eagles, además de otros jugadores y personalidades del mundo deportivo.

Uno de los asistentes confirmados es el ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, quien reveló recientemente que recibió una invitación y tiene previsto acudir a la ceremonia.

El enlace se llevará a cabo en el Madison Square Garden, recinto ubicado en Nueva York que habitualmente alberga los partidos de los New York Knicks de la NBA y de los New York Rangers de la NHL.

El inmueble fue escenario hace apenas unas semanas de otro momento memorable para Swift, quien asistió al cuarto juego de las Finales de la NBA. Desde primera fila presenció la histórica remontada de los Knicks, que levantaron una desventaja de 29 puntos para derrotar a San Antonio, la mayor remontada registrada en esa instancia de los playoffs.

Inaugurado en su ubicación actual sobre Penn Station en 1968, el Madison Square Garden ha sido sede de algunos de los momentos más importantes en la historia del deporte estadounidense.

En 1970, los Knicks conquistaron ahí su primer campeonato de la NBA, impulsados por el histórico regreso de Willis Reed en el séptimo juego de las Finales ante Los Angeles Lakers.

Un año después, el recinto recibió el llamado "Fight of the Century", en el que Joe Frazier derrotó a Muhammad Ali en el primero de los tres legendarios combates entre ambos. Ali se cobraría la revancha en 1974.

También fue el escenario donde los Rangers rompieron una sequía de 54 años sin conquistar la Stanley Cup, al vencer en 1994 a los Vancouver Canucks.

Travis Kelce llega a este momento como uno de los jugadores más exitosos de la NFL, con tres títulos de Super Bowl, además de cuatro designaciones All-Pro. Su hermano Jason, ya retirado, fue siete veces All-Pro y pieza fundamental del equipo de Philadelphia que conquistó el Super Bowl correspondiente a la temporada 2017.