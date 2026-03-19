Taylor Swift tendrá aparición especial en los iHeartRadio Music Awards 2026: ¿Cuándo serán?

Los iHeartRadio Music Awards 2026 ya perfilan a sus grandes protagonistas, y entre nombres fuertes de la industria, uno destaca por encima del resto, Taylor Swift.

Y es que la cantante no solo encabeza la lista de nominaciones, también está confirmada para tener una aparición especial durante la ceremonia, lo que la convierte en una de las figuras a seguir en esta edición.

El evento, organizado por iHeartMedia, se ha consolidado como uno de los más representativos del consumo musical en radio, por lo que liderar aquí tiene un peso particular dentro de la industria.

Taylor Swift tendrá aparición especial en iHeartRadio 2026: ¿Cuándo serán? Reuters

Taylor Swift encabeza las nominaciones

Con nueve nominaciones, Taylor Swift se coloca como la artista con mayor presencia en los iHeartRadio Music Awards 2026.

Entre las categorías más relevantes destaca Artista del Año, donde buscará repetir el reconocimiento que ha obtenido en ediciones recientes.

También compite en Canción del Año con The Fate of Ophelia, lo que refuerza su posición dentro de las categorías principales.

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Cuándo y dónde se celebran los iHeartRadio 2026

La ceremonia se llevará a cabo el 26 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, uno de los recintos más importantes de la industria del entretenimiento.

La transmisión será en vivo a través de Fox, además de radio y plataformas digitales de iHeartRadio.

¿Quiénes están nominados en los iHeartRadio Music Awards 2026?

Aunque Taylor Swift lidera, otros artistas también llegan con fuerza.

Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Alex Warren suman ocho nominaciones cada uno.

A ellos se agregan nombres como Lady Gaga y Kendrick Lamar, lo que eleva el nivel de competencia en esta edición.

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El voto del público será clave en el evento

Los iHeartRadio Music Awards 2026 mantienen un sistema donde los fans tienen un papel importante.

El público puede votar en varias categorías a través del sitio oficial, con un límite diario que puede ampliarse en horarios especiales.

Esto permite que las bases de seguidores influyan directamente en los resultados.

¿Quiénes cantarán en los iHeartRadio Music Awards 2026?

La ceremonia contará con la conducción de Ludacris. Y entre los artistas confirmados para presentaciones destacan:

Alex Warren

Kehlani

RAYE

Lainey Wilson

TLC, Salt-N-Pepa y En Vogue

Asimismo, hay que destacar que durante la gala también habrá premios honoríficos.

Miley Cyrus recibirá el Innovator Award, mientras que John Mellencamp será distinguido con el Icon Award.

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Un evento que mide lo que realmente se escucha

A diferencia de otros premios, los iHeartRadio Music Awards se basan en la música que realmente suena en radio y plataformas de iHeartMedia.

Esto convierte a las nominaciones de Taylor Swift en un indicador directo de su alcance entre el público.

Con nominaciones, participación confirmada y una base sólida de seguidores, la cantante se perfila como una de las figuras centrales de la ceremonia en 2026.