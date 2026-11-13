Taylor Swift regresará a los Premios CMA después de 13 años: ¿cuándo y dónde ver la transmisión?

Taylor Swift prepara una nueva aparición en uno de los escenarios que marcaron sus primeros años de carrera. La cantante volverá a encontrarse con la industria del country durante una ceremonia que reunirá a varias generaciones de artistas.

La intérprete fue confirmada este viernes 13 de noviembre como parte de las actuaciones de los Premios CMA 2026, que se celebrarán el próximo miércoles 18 de noviembre en Nashville, Tennessee.

Su participación marcará el regreso de Swift a los escenarios de esta premiación después de 13 años, desde que cantó en la edición de 2013. La noticia fue difundida por ABC News, cadena encargada de transmitir la ceremonia.

La presentación también tendrá un significado especial por la relación de la artista con el country, género con el que comenzó su trayectoria antes de consolidarse como una de las principales figuras del pop internacional.

Taylor Swift regresará a los Premios CMA 2026 después de 13 años sin presentarse en la ceremonia. Reuters

Taylor Swift volverá a cantar en los Premios CMA después de 13 años

La última actuación de Taylor Swift en los Premios CMA ocurrió el 6 de noviembre de 2013, cuando interpretó una versión acústica de Red, canción incluida en su cuarto álbum de estudio.

En aquella ocasión compartió el escenario con Alison Krauss y Vince Gill, dos figuras reconocidas de la música country. La presentación contó con arreglos instrumentales distintos a los de la grabación original.

Durante esa misma ceremonia, Swift recibió el Pinnacle Award, reconocimiento que la Country Music Association entrega a artistas cuya trayectoria ha tenido un impacto importante dentro y fuera del género.

La cantante ya había recibido dos veces el premio a Artista del Año, en 2009 y 2011, cuando todavía mantenía una relación más directa con el sonido country de sus primeros discos.

Aunque dejó de presentarse musicalmente en los CMA después de 2013, no desapareció por completo de la ceremonia. En 2016 regresó para entregar el reconocimiento a Artista del Año a Garth Brooks.

Su regreso en 2026 representa una nueva oportunidad para verla actuar ante el público de Nashville. Sin embargo, hasta el anuncio de este viernes, no se había confirmado qué canción interpretará durante la gala.

Taylor Swift volverá a cantar en los Premios CMA 2026, donde actuó por última vez en 2013 junto a Alison Krauss y Vince Gill. IG taylorswift

Taylor Swift también está nominada en los Premios CMA 2026

La participación de Taylor Swift no será únicamente como invitada musical. La artista también figura entre los nominados de la edición número 60 de los premios organizados por la Country Music Association.

Swift compite en la categoría de Sencillo del Año con I Knew It, I Knew You, una canción vinculada con la banda sonora de la película Toy Story 5.

El tema fue producido por Jack Antonoff, uno de sus colaboradores habituales, y representa una nueva incursión de la cantante en el mercado de la música country.

La nominación se suma a su historial dentro de estos premios, donde acumula 12 victorias y ha recibido reconocimientos tanto por sus interpretaciones como por el alcance de su carrera.

En septiembre, cuando se dieron a conocer las nominaciones, Swift reaccionó a la noticia mediante sus redes sociales y adelantó que tenía previsto asistir a la ceremonia del 18 de noviembre.

Su presencia también coincide con una etapa de reconocimientos para la cantante, quien durante 2026 ha continuado participando en premiaciones musicales fuera del circuito country.

Taylor Swift regresará a los Premios CMA 2026 como parte de una gala que reunirá a destacados artistas del country. IG taylorswift

¿Qué artistas cantarán en los Premios CMA 2026?

Además de Taylor Swift, la edición número 60 de los Premios CMA contará con presentaciones de artistas consolidados y nuevas figuras del country estadounidense.

La organización anunció un programa musical que incluye actuaciones individuales, colaboraciones y homenajes especiales. Entre los nombres confirmados para subir al escenario se encuentran los siguientes.

Miranda Lambert

Kacey Musgraves

Ella Langley

Cody Johnson

Tim McGraw

Luke Combs

Megan Moroney

Zach Top

Tucker Wetmore

The Red Clay Strays

Lainey Wilson

Vince Gill

También participarán Chris Stapleton, Mumford & Sons y Stephen Wilson Jr., quienes formarán parte de colaboraciones especiales durante la transmisión.

La ceremonia incluirá un reconocimiento a Brooks & Dunn, dúo que recibirá el premio Willie Nelson Lifetime Achievement Award por su trayectoria dentro de la música country.

Para este homenaje se reunirán Brothers Osborne, Luke Bryan, HARDY, Halestorm y Marcus King, quienes participarán en una presentación dedicada al trabajo musical del dúo.

La conducción estará a cargo de Lainey Wilson, quien regresará como anfitriona por tercer año consecutivo. La cantante también se encuentra entre los artistas nominados de esta edición.

Taylor Swift confirmó su participación en los Premios CMA 2026, que se transmitirán el 18 de noviembre por ABC y Disney+. CMA

¿Cuándo y dónde ver los Premios CMA 2026?

La edición número 60 de los Premios CMA se celebrará el miércoles 18 de noviembre de 2026 en la Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee, ciudad considerada uno de los principales centros de la industria country.

La ceremonia comenzará a las 20 horas del este de Estados Unidos, equivalentes a las 19 horas del centro de México, y tendrá una duración programada de tres horas.

La transmisión en vivo estará disponible mediante ABC y Disney+ en los territorios correspondientes. En Estados Unidos, el programa también podrá verse al día siguiente a través de Hulu.