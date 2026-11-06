¿Qué pasó en Viena? Preparan documental sobre el atentado frustrado en el concierto de Taylor Swift

Los conciertos que Taylor Swift tenía programados en Viena durante The Eras Tour nunca pudieron realizarse. Más de dos años después, una nueva producción buscará reconstruir lo que ocurrió detrás de aquella cancelación que dejó a miles de seguidores sin ver a la cantante.

El proyecto lleva por título provisional Taylor Swift Wien y abordará el plan de ataque que las autoridades descubrieron antes de las presentaciones previstas para agosto de 2024 en Austria.

De acuerdo con información publicada por Variety, el documental no se limitará a explicar cómo se evitó una tragedia. También recuperará las experiencias de los seguidores que viajaron a Viena y analizará el proceso de radicalización de los jóvenes investigados.

La producción está a cargo de las compañías Beetz Brothers, de Alemania, y Markand Media, de Austria, con la intención de presentar distintas perspectivas de un mismo acontecimiento.

Taylor Swift tendrá un documental sobre el atentado frustrado que provocó la cancelación de sus tres conciertos en Viena. Reuters

De qué tratará Taylor Swift Wien, el documental sobre los conciertos cancelados

El documental Taylor Swift Wien reconstruirá las investigaciones que llevaron a las autoridades a descubrir un presunto plan terrorista contra los conciertos que la cantante ofrecería en la capital austriaca.

La película estará codirigida por Andreas Pichler, conocido por producciones como Los archivos de Tesla y El sistema de la leche, y Veronika Kaserer, quien trabajó en Hunt for the Mafia – The ‘Ndrangheta in Germany.

Uno de los principales objetivos será explicar cómo los servicios de inteligencia lograron identificar la amenaza antes de que se llevaran a cabo las presentaciones.

Para ello, la producción retomará la participación de distintas agencias internacionales, entre ellas la CIA, el servicio británico MI5 y organismos de seguridad de Austria y Alemania.

Según Georg Tschurtschenthaler, director creativo de Beetz Brothers, el documental estará construido a partir de tres líneas narrativas que permitirán conocer diferentes aspectos del caso.

Estas historias abordarán

La investigación de seguridad, desde las primeras alertas hasta la intervención de las autoridades.

La experiencia de los Swifties , quienes tuvieron que enfrentar la cancelación de los conciertos y organizaron actividades de apoyo.

La radicalización de los sospechosos , con especial atención a la influencia de las redes sociales.

La producción buscará contrastar dos entornos juveniles muy diferentes. Por un lado, la comunidad de seguidores de Taylor Swift y por otro, los espacios digitales donde algunos jóvenes entran en contacto con propaganda extremista.

Taylor Swift habló sobre la cancelación de sus conciertos en Viena y agradeció a las autoridades por evitar un posible atentado. Reuters

Cómo evitaron el atentado durante los conciertos de Taylor Swift en Viena

En agosto de 2024, Taylor Swift tenía programadas tres presentaciones de The Eras Tour en el estadio Ernst Happel, uno de los recintos más importantes de Austria.

Los conciertos se realizarían los días 8, 9 y 10 de agosto y se esperaba que reunieran a más de 200 mil asistentes provenientes de distintos países.

Sin embargo, antes de que comenzaran las presentaciones, las autoridades austriacas recibieron información sobre un posible ataque dirigido contra las personas que acudirían a los espectáculos.

La investigación permitió identificar a varios sospechosos, entre ellos un joven austriaco que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos y que, según las autoridades, había jurado lealtad al Estado Islámico.

De acuerdo con los reportes del caso, los involucrados contemplaban utilizar explosivos y otras armas para causar el mayor número posible de víctimas.

Las autoridades consiguieron frustrar el plan con apoyo de información proporcionada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

La amenaza llevó a los organizadores a cancelar las tres fechas, una decisión que se anunció cuando numerosos seguidores ya habían llegado a Viena para asistir a los conciertos.

El documental también examinará el proceso de radicalización del principal sospechoso, quien, según explicó Tschurtschenthaler, había consumido contenido extremista a través de TikTok.

La producción analizará cómo las plataformas digitales pueden utilizarse para captar a jóvenes y difundir propaganda violenta, sin limitarse a los métodos de reclutamiento utilizados por organizaciones terroristas en décadas anteriores.

Taylor Swift tendrá un documental sobre los conciertos cancelados en Viena, cuyo estreno está previsto para octubre de 2027. IG taylorswift

Taylor Swift Wien mostrará cómo reaccionaron los swifties tras la cancelación

Otra parte del documental estará dedicada a los seguidores de Taylor Swift que viajaron a Austria y tuvieron que modificar sus planes después de conocer la cancelación.

La producción seguirá las experiencias de tres mujeres que participaron en distintas iniciativas para apoyar a otros fans durante aquellos días.

Aunque el motivo de la suspensión generó preocupación por la seguridad, numerosos seguidores permanecieron en Viena y buscaron alternativas para reunirse.

Entre las actividades que organizaron se encontraron encuentros comunitarios y espacios de acompañamiento para quienes habían viajado desde otros países.

De acuerdo con Georg Tschurtschenthaler, algunas de las protagonistas también colaboraron en iniciativas de apoyo psicológico y establecieron contacto con las autoridades locales.

Su participación llegó hasta reuniones con representantes de la policía, integrantes de los servicios de inteligencia y el entonces canciller austriaco Karl Nehammer.

La intención de esta parte del documental será mostrar lo que ocurrió entre los asistentes después de que se suspendieran los conciertos, más allá de las investigaciones policiales.

Los conciertos de Viena no fueron reprogramados y la cantante continuó posteriormente con las fechas restantes de su recorrido internacional.

Taylor Swift canceló tres conciertos de The Eras Tour en Viena durante agosto de 2024 por una amenaza terrorista. IG taylorswift

Cuándo se estrena Taylor Swift Wien y qué dijo la cantante sobre el atentado

El documental Taylor Swift Wien tiene previsto estrenarse en octubre de 2027 a través de la cadena pública alemana ZDF, según los planes anunciados por sus productores.

Después de su emisión en Alemania, la intención es distribuir la película internacionalmente, aunque todavía no se han confirmado plataformas de streaming ni fechas para México.

Tampoco se ha anunciado que Taylor Swift participe directamente en el proyecto mediante entrevistas o material grabado especialmente para la producción.

La cantante habló públicamente sobre las cancelaciones el 21 de agosto de 2024, casi dos semanas después de que se suspendieran las presentaciones.

A través de Instagram, Swift reconoció que la situación le había provocado miedo y sentimientos de culpa por las personas que habían organizado sus viajes para verla.

También agradeció la intervención de las autoridades, pues consideró que sus acciones evitaron que los conciertos terminaran en una tragedia.

En aquella publicación explicó que había preferido esperar antes de pronunciarse para no comprometer la seguridad de los asistentes a las presentaciones que todavía tenía pendientes en Europa.

La artista retomó sus actividades en Londres y posteriormente concluyó The Eras Tour en diciembre de 2024, después de casi dos años de presentaciones internacionales.