¿Se reconciliaron? Taylor Swift y Karlie Kloss sorprenden al aparecer juntas en partido de los Chiefs

Taylor Swift y Karlie Kloss volvieron a aparecer juntas en público y sorprendieron a sus seguidores. Las dos amigas fueron vistas compartiendo un palco en el Arrowhead Stadium, durante el partido de los Kansas City Chiefs contra los New York Jets, celebrado este domingo 8 de noviembre.

La presencia de la modelo llamó la atención debido a que durante varios años ambas estuvieron rodeadas de rumores sobre un supuesto distanciamiento, luego de que dejaran de aparecer juntas con la misma frecuencia que en el pasado.

De acuerdo con la revista People, Taylor estuvo acompañada por Karlie y sus padres, Andrea y Scott Swift, quienes se reunieron para apoyar a Travis Kelce, esposo de la cantante y jugador de los Chiefs.

Para la ocasión, Taylor lució un suéter rojo del equipo de Kansas City, mientras que Karlie disfrutó del encuentro desde el mismo palco. Las imágenes de ambas compartiendo la jornada deportiva comenzaron a circular en medios de entretenimiento y redes sociales.

La aparición también representa otro momento público de su amistad, luego de que la modelo asistiera a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en julio de este año.

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Karlie Kloss?

Taylor Swift y Karlie Kloss comenzaron su amistad en 2013 y durante varios años fueron inseparables. Ambas acudían juntas a eventos, compartían fotografías en redes sociales y protagonizaron algunos momentos muy recordados por sus seguidores.

Incluso, en 2015 aparecieron juntas en la portada de la revista Vogue, donde hablaron sobre su cercanía y la relación que habían construido.

Sin embargo, con el paso del tiempo dejaron de compartir tantas apariciones públicas, lo que dio pie a rumores sobre una posible ruptura de su amistad. Algunas versiones apuntaban a diferencias personales, aunque ninguna de las dos confirmó que hubiera ocurrido un conflicto entre ellas.

En 2018, Karlie Kloss respondió a las especulaciones durante una entrevista con The New York Times, en la que expresó: "No crean todo lo que leen".

A pesar de los rumores, la modelo volvió a aparecer relacionada con la cantante en 2023, cuando asistió a una de las presentaciones de The Eras Tour.

Taylor Swift y Karlie Kloss caminando en Tribeca ZUMA Press, Inc. / The Grosby Group

Karlie Kloss asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Otro momento que llamó la atención de los seguidores ocurrió el pasado 3 de julio de 2026, cuando Karlie Kloss fue una de las invitadas a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en Nueva York.

La modelo acudió acompañada de su esposo, Joshua Kushner, y posteriormente fue cuestionada sobre la celebración durante una entrevista en el programa Today.

Aunque evitó revelar detalles de la vida privada de sus amigos, Kloss expresó su felicidad por la pareja.

"Escuchen, intento proteger la privacidad de la vida personal de mis amigos. Pero lo que puedo decir es que son una pareja increíble y estoy muy feliz por ellos", comentó.

Su presencia en la celebración fue interpretada por los seguidores como una señal de que ambas mantenían una buena relación, pese a los rumores que durante años circularon sobre su amistad.

Ahora, su aparición juntas en el partido de los Chiefs vuelve a despertar comentarios entre los fanáticos de Taylor Swift, quienes durante mucho tiempo han seguido de cerca la relación entre la cantante y la modelo.

Taylor Swift tendrá un documental que reconstruirá cómo las autoridades evitaron un atentado durante The Eras Tour en Viena. IG taylorswift

Taylor Swift apoya a Travis Kelce en el partido de los Chiefs

La cantante también aprovechó la jornada para acompañar a su esposo durante el encuentro de los Kansas City Chiefs contra los New York Jets.

Esta fue una nueva aparición de Taylor en las gradas del Arrowhead Stadium durante la temporada de la NFL 2026. Su asistencia anterior había ocurrido el 18 de octubre, cuando los Chiefs se enfrentaron a Los Angeles Chargers.

Además de Karlie Kloss, la cantante estuvo acompañada por sus padres, Andrea y Scott Swift, quienes también acudieron para apoyar al equipo de Kansas City.

Taylor Swift canceló tres conciertos de The Eras Tour en Viena durante agosto de 2024 por una amenaza terrorista. IG taylorswift

El encuentro tuvo un significado especial para Travis Kelce, pues representó su partido número 200 en la NFL.

Así, entre el futbol americano, las fotografías y una inesperada reunión de amigas, Taylor Swift y Karlie Kloss volvieron a compartir un momento público que reavivó la conversación sobre una de las amistades más conocidas del círculo cercano de la cantante.

bgpa