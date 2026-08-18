Barbie rinde homenaje a Marilyn Monroe con una muñeca especial 

Mattel prepara un homenaje para una de las figuras más recordadas de Hollywood: Marilyn Monroe, quien será celebrada con una nueva muñeca de la colección Barbie Signature con motivo del centenario de su nacimiento.

La edición especial busca recordar el impacto que la actriz tuvo en el cine y la cultura popular, retomando uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria.

Foto: Instagram barbie

¿Por qué Barbie homenajea a Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe, cuyo nombre de nacimiento fue Norma Jeane Mortenson, nació el 1 de junio de 1926. A lo largo de su carrera se convirtió en un símbolo de la época dorada de Hollywood y en una de las actrices más reconocidas del siglo XX.

Con esta muñeca, Mattel busca recuperar parte de la estética y el glamour que caracterizaron a la intérprete y que continúan formando parte del imaginario colectivo décadas después de su muerte.

Foto: Instagram barbie

La nueva Barbie toma como referencia uno de los papeles más recordados de Monroe: su interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en la película "Los caballeros las prefieren rubias", estrenada en 1953.

La escena se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la actriz y es reconocida por su vestuario, elegancia y estilo.

Foto: Instagram Barbie

La muñeca recrea precisamente esa imagen de Marilyn, trasladando su característico glamour a una pieza de colección.

Más allá de sus películas, Marilyn Monroe se consolidó como una figura cuya imagen trascendió generaciones. Su estilo, personalidad y presencia en pantalla la convirtieron en un referente de la cultura popular.

Foto: Instagram Barbie

Ahora, a 100 años de su nacimiento, Barbie Signature retoma esa imagen para celebrar el legado de una actriz que continúa siendo recordada por millones de personas alrededor del mundo.

El homenaje convierte a Marilyn Monroe en una nueva pieza de colección para los seguidores de Barbie y para quienes admiran la trayectoria de una de las grandes estrellas de Hollywood.