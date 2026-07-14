¿Peor boda del año? Revelan los polémicos detalles de la fiesta de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue uno de los eventos más comentados del año, pero unas semanas después de la celebración siguen apareciendo nuevas versiones sobre lo que ocurrió durante la fiesta.

Esta vez fue Daily Mail quien publicó un reportaje basado en testimonios atribuidos a varios invitados. De acuerdo con el periódico británico, aunque la producción sorprendió por su tamaño y el número de celebridades presentes, algunos asistentes aseguraron que hubo momentos que no disfrutaron tanto, mientras otros defendieron la organización del evento.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han hecho declaraciones sobre el contenido del reportaje. Según el propio medio, sus representantes fueron contactados antes de la publicación, pero no emitieron comentarios.

Un reportaje de Daily Mail reúne testimonios de invitados sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Especial

Los detalles que más llamaron la atención de los invitados en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El reportaje reúne diferentes testimonios de personas que, presuntamente, asistieron a la boda. Aunque las opiniones fueron variadas, hubo algunos momentos que aparecieron en más de una conversación.

Una ceremonia que, según algunos asistentes, duró más de lo esperado

De acuerdo con Daily Mail, uno de los primeros comentarios tuvo que ver con la duración de la ceremonia.

Una de las fuentes consultadas aseguró que tanto Taylor Swift como Travis Kelce dedicaron alrededor de 20 minutos cada uno a leer sus votos matrimoniales, lo que hizo que el enlace se extendiera más de lo que algunos invitados esperaban.

El mismo reportaje también menciona que, durante la cena de ensayo celebrada un día antes, la actriz Lena Dunham pronunció un discurso que sorprendió a parte de los asistentes por uno de sus comentarios sobre el futbol americano.

Según Daily Mail, algunos asistentes compartieron opiniones divididas sobre la organización de la boda. Reuters

El buffet fue uno de los temas más comentados

Según el medio británico, la pareja reunió platillos de algunos de sus restaurantes favoritos de Nueva York y organizó distintos espacios gastronómicos para recibir a los invitados.

Sin embargo, varias de las personas entrevistadas dijeron que el formato tipo buffet les pareció inesperado para una celebración de ese nivel.

Uno de los asistentes aseguró que le sorprendió ver a celebridades formadas para servirse la comida, mientras otra fuente comentó que el principal problema fue la cantidad de personas intentando acceder al buffet al mismo tiempo.

De acuerdo con ese testimonio, las filas fueron largas y, durante algunos momentos, resultó complicado encontrar un lugar para comer con tranquilidad.

Una rifa de regalos de lujo dividió opiniones

Otro de los episodios que más llamó la atención fue una dinámica organizada por los recién casados.

Siempre según Daily Mail, Taylor Swift y Travis Kelce realizaron una rifa en la que entregaron distintos artículos de lujo, entre ellos bolsas Chanel, relojes Cartier y un automóvil clásico.

La actividad no fue recibida de la misma manera por todos.

Mientras algunos invitados aseguraron que les pareció una forma divertida de convivir durante la recepción, otros confesaron que se sintieron incómodos porque no esperaban participar en una dinámica de ese tipo durante una boda.

Incluso, una de las fuentes comentó que varias celebridades presentes prefirieron no involucrarse.

La ceremonia de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando conversación una semana después del enlace. X @taylorperu13

Algunos asistentes sintieron que era una oportunidad para hacer contactos

Otro de los comentarios recogidos por el periódico británico tiene que ver con la lista de invitados.

Algunas de las personas consultadas reconocieron que apenas conocían a la pareja y aseguraron que la recepción les recordó más a un evento social para establecer contactos que a una boda tradicional.

Una de las fuentes afirmó que Taylor Swift presentó constantemente a Travis Kelce con figuras importantes de Hollywood, entre ellas Steven Spielberg, Tom Hanks, Brad Pitt, Adam Sandler y Tom Cruise.

Según ese testimonio, el jugador de la NFL estaría interesado en desarrollar una carrera como actor cuando concluya su trayectoria deportiva, por lo que esos encuentros llamaron la atención de algunos asistentes.

El buffet, la rifa de regalos y la duración de la ceremonia fueron algunos de los temas mencionados por Daily Mail. Facebook Taylor Swift Fans México

No todos vivieron la boda de la misma manera

Aunque varias de las versiones publicadas por Daily Mail describen momentos incómodos, el mismo reportaje también incluye opiniones diferentes.

Algunas fuentes aseguraron que Taylor Swift y Travis Kelce recorrieron constantemente el salón para saludar a familiares y amigos, mientras otras calificaron como divertida la rifa organizada por la pareja.

Por ahora, todas estas versiones corresponden a testimonios atribuidos a invitados consultados por el periódico británico. Ni Taylor Swift ni Travis Kelce han respondido públicamente al contenido del reportaje, por lo que los detalles compartidos por esas fuentes no han sido confirmados por la pareja.