¿Elizabeth Taylor tenía los ojos violeta? La verdad tras la mirada más famosa de Hollywood

¿Elizabeth Taylor tenía los ojos violeta? Te contamos la verdad tras la mirada más famosa de Hollywood; este rasgo físico generó toda una mitología a su persona y a la época dorada del cine de Estados Unidos.

"Liz", como la llamaba la prensa (aunque ella detestaba el apodo), no solo fue una fuerza de la naturaleza en la actuación, ganando dos premios Oscar y protagonizando epopeyas como Cleopatra, sino que se convirtió en el estándar de belleza definitiva del siglo XX.

Sin embargo, más allá de sus diamantes, sus ocho matrimonios y su talento interpretativo, hubo un aspecto en su vida que generó titulares: sus ojos.

Durante décadas, se ha dicho que Elizabeth Taylor poseía una anomalía genética única que le otorgaba una mirada color violeta profundo. Esta característica alimentó la fascinación de sus fans y el escepticismo de los críticos.

¿Era posible que la biología le hubiera concedido un color de iris tan inusual, o se trataba simplemente de una estrategia de iluminación y maquillaje perfectamente ejecutada por los estudios cinematográficos?

¿Elizabeth Taylor tenía los ojos violeta? Britannica

¿Elizabeth Taylor realmente tenía los ojos violeta?

Elizabeth Taylor sí tenía una anomalía genética real y documentada que hacía que sus ojos fueran hipnóticos: la distiquiasis.

De acuerdo con la Universidad de Navarra, la distiquiasis es una condición en la que una persona nace con una fila extra de pestañas que emergen de las glándulas de Meibomio

En el caso de Elizabeth Taylor, esto significaba que sus ojos estaban enmarcados de manera natural por una densidad de vello que la mayoría de las actrices solo podían lograr con pestañas postizas pesadas y capas de rímel.

Su madre, Sara Taylor, recordó en una entrevista que cuando Liz nació, los médicos le advirtieron sobre esta "mutación", a lo que ella respondió que no parecía un problema en absoluto.

Esta doble hilera de pestañas oscurecía y acentuaba el contorno de sus iris. Al tener un marco tan denso y oscuro, cualquier matiz de color en sus ojos resaltaba con una fuerza inusitada.

Es debido a esta condición, sumada a la pigmentación azul profundo de los ojos de Elizabeth Taylor, lo que generaba esa profundidad "violeta" que las cámaras de Technicolor de la época capturaban con tanta suntuosidad.

Sin embargo, el mito de los ojos violeta de Elizabeth Taylor fue algo que la rodeó toda su vida; por ejemplo, su esposo más famoso, Richard Burton, escribió en sus diarios sobre la belleza de Elizabeth.

Mencionaba que sus ojos eran, en efecto, de un color lavanda tan profundo que resultaba perturbador. Su descripción coincide con la de fotógrafos de moda que aseguraban que no necesitaban filtros para que el color resaltara en las portadas de revistas.

Elizabeth Taylor en 'Cleopatra' IMDb

El efecto Technicolor en el cine

No podemos hablar de la mirada de Elizabeth Taylor sin mencionar la tecnología de la época. Durante los años 50 y 60, el cine vivió la explosión del Technicolor de tres tiras, un proceso que saturaba los colores para que se vieran más vibrantes que en la vida real.

Los directores de fotografía sabían que los ojos de Taylor eran su mejor activo. Por ello, a menudo se utilizaban sombras de ojos en tonos lavanda, violeta o azul ahumado para resaltar los matices naturales de sus iris.

Al rodear el ojo con colores complementarios o similares, el cerebro del espectador procesaba el azul profundo de Taylor como un violeta real.

Además, Elizabeth Taylor solía usar ropa de color violeta, azul real o blanco brillante, elecciones que no eran accidentales. Estas tonalidades ayudaban a "teñir" por reflejo la percepción del color de sus ojos.

En películas como Cleopatra, la combinación de vestuario dorado y maquillaje intenso hizo que su mirada pareciera de otro mundo, consolidando la leyenda del color amatista.

¿Elizabeth Taylor tenía los ojos violeta? IMDb

¿Realmente se pueden tener ojos violeta?

El color del iris está determinado principalmente por la cantidad y distribución de la melanina, el mismo pigmento que da color a nuestra piel y cabello. Es así que el violeta no es un color de pigmento básico en el ojo humano.

Sin embargo, cuando un iris tiene una cantidad muy baja de melanina pero una estructura de colágeno específica, puede reflejar la luz de tal manera que, bajo ciertas condiciones lumínicas o en contraste con colores específicos (como el maquillaje o la ropa), el azul se percibe con matices rojizos o púrpuras.

Esto crea la ilusión de un tono violeta intenso, que fue precisamente lo que definió la mirada de Taylor.

Entonces, ¿tenía Elizabeth Taylor los ojos violetas? La respuesta corta es: físicamente, eran de un azul profundo extremadamente raro; perceptualmente, eran violetas. Más allá de la ciencia, sus ojos representan un mito de Hollywood.