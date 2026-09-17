Los 58 videos de Taylor Swift llegan a Spotify; ¿quiénes pueden verlos?

Taylor Swift incorporó sus 58 videos musicales oficiales a Spotify, por lo que sus seguidores ahora pueden pasar directamente de escuchar canciones como Blank Space o Anti-Hero a reproducir sus respectivos videoclips sin abandonar la plataforma.

Spotify anunció que el catálogo audiovisual completo de la cantante está disponible para usuarios Premium en los mercados donde opera su función de videos musicales. La colección abarca desde Tim McGraw, lanzado en 2006, hasta producciones recientes como Opalite.

México se encuentra entre los países donde esta herramienta está disponible para suscriptores Premium, junto con Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Reino Unido, Francia y otros mercados.

¿Cómo ver los videos de Taylor Swift en Spotify?

Los usuarios pueden comenzar a escuchar una canción de Taylor Swift y seleccionar la opción “Cambiar a video” en aquellas que tengan videoclip disponible. La reproducción continúa aproximadamente desde el mismo punto en el que estaba el audio, sin necesidad de comenzar nuevamente la canción.

La función puede utilizarse desde teléfonos y tabletas, la aplicación para computadora, el reproductor web y televisores compatibles. En dispositivos móviles también es posible girar la pantalla para reproducir el video en formato horizontal y pantalla completa.

Si el usuario prefiere regresar únicamente a la canción, puede seleccionar “Cambiar a audio” y Spotify conserva la posición de la reproducción. La herramienta está reservada actualmente para cuentas Premium.

Taylor Swift en el video de Blank Space Captura de pantalla

¿Qué videos de Taylor Swift están disponibles?

Spotify confirmó que incorporó los 58 videos musicales oficiales de Swift, por lo que la colección recorre prácticamente dos décadas de su carrera y las distintas etapas visuales que han acompañado a sus discos.

Entre ellos se encuentran You Belong With Me, Mine, Blank Space, Look What You Made Me Do, The Man, cardigan, All Too Well: The Short Film y Anti-Hero, además de sus producciones más recientes.

El catálogo también incluye I Knew It, I Knew You, canción que Swift realizó para la banda sonora de Toy Story 5. Su video utiliza imágenes de la franquicia de Pixar y forma parte de las producciones estrenadas por la cantante durante 2026.

La lista llega hasta Opalite, uno de los lanzamientos audiovisuales más recientes de la estadounidense y una de las producciones con las que Spotify promociona la llegada del catálogo completo a su plataforma.

Spotify recupera detalles especiales de las eras de Taylor Swift

La plataforma acompañó el estreno de los videos con otro detalle dirigido especialmente a los seguidores de la cantante: regresaron las animaciones personalizadas de los botones de reproducción y pausa inspiradas en sus diferentes eras musicales.

Taylor Swift en el video de Bad Blood Captura de pantalla

Cuando se reproduce una canción de Swift, estos botones cambian su aspecto dependiendo del álbum al que pertenece, recuperando una función que Spotify había utilizado anteriormente para celebrar lanzamientos de la artista.

La selección audiovisual reúne además varios trabajos que marcaron la trayectoria de Swift como directora. Mine fue su primera experiencia codirigiendo un videoclip, mientras que con The Man, publicado en 2020, realizó por primera vez la dirección en solitario de uno de sus videos.

Cinco de las producciones disponibles también han ganado el premio principal a Video del Año en los MTV Video Music Awards: “Bad Blood”, “You Need to Calm Down”, “All Too Well: The Short Film”, “Anti-Hero” y “Fortnight”.

Taylor Swift ahora es dueña de sus videos musicales

La llegada del catálogo a Spotify ocurre poco más de un año después de que Taylor Swift anunciara uno de los movimientos más importantes de su carrera: la recuperación de los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes.

Taylor Swift en el video Mine Captura de pantalla

En mayo de 2025, la cantante confirmó que había comprado a Shamrock Capital los másters de sus primeros trabajos, poniendo fin a una disputa por la propiedad de su música que incluso la llevó a comenzar el proyecto de regrabaciones conocido como Taylor's Version.

Swift explicó entonces que la operación no involucraba únicamente las canciones. En una carta publicada en su página oficial afirmó que ahora también le pertenecían sus videos musicales, películas de conciertos, fotografías, material gráfico y canciones inéditas relacionadas con aquella etapa de su carrera.

bgpa