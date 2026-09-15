La historia secreta del cameo de Taylor Swift y su gato en 'La Ley y el Orden' en los Emmy

La entrega de los premios Emmy 2026 dejó uno de los momentos más virales de la televisión con un crossover que pocos hubieran imaginado: la presencia de la cantante Taylor Swift junto a Mariska Hargitay en una escena especial de la serie Law & Order: Special Victims Unit (La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales).

Taylor Swift apareció en una escena interpretando a una detective en la famosa serie de la NBC y que justo se encuentra estrenando temporada. La situación generó muchas dudas, especialmente el cómo lograron convencerla de aparecer en L&W SVU.

¿Cómo se logró la presencia de Taylor en La Ley y el Orden?

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, el equipo de productores ejecutivos de la gala —Jesse Collins, Jeannae Rouzan-Clay y Dionne Harmon— reveló los pormenores de cómo se gestó esta colaboración.

La idea nació durante la primera reunión de planificación para la ceremonia. El equipo creativo de Hargitay, quien fue presentadora de los Emmy, propuso varias alternativas para integrar a la cantante, quien sumaba cinco nominaciones por su documental de la gira The Eras Tour.

Todo se facilitó con la amistad que existe entre la actriz que interpreta el papel de Olivia Benson y Swift. Según relató Harmon, fue ella misma quien se ofreció a hablar con su amiga para tratar de convencerla de que tuviera una aparición especial en una escena grabada.

La entrevista reveló que todo se filmó en Nueva York en agosto pasado, justo en la ciudad donde Taylor Swift contrajo matrimonio el 3 de julio en una ceremonia en el Madison Square Garden.

De acuerdo con Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo para NBC y Peacock, Swift se mostró como una fiel seguidora del programa, mencionando en el set que ha visto casi todos los episodios, pero ella quería llevar la escena a mucho más y, por ello, pidió se incluyera a uno de sus tres gatos, específicamente al que se llama igual que la detective Benson y que se agregó al rodaje en el último minuto.

Para evitar cualquier filtración todos estuvieron bajo un acuerdo de confidencialidad para que, la escena tuviera el impacto que logró en la premiación. Collins bromeó que más que el tema legal tenía temor a la capitana Benson: “Cuando le haces una promesa, tienes que cumplirla".