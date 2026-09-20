“Ese es mi esposo”: Taylor Swift festeja anotación de Travis Kelce y presume anillo de bodas

Taylor Swift celebró el primer touchdown de Travis Kelce en la temporada señalando su anillo de bodas desde uno de los palcos del Arrowhead Stadium, en un momento que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la cantante y los Kansas City Chiefs.

La escena cuando Kelce recibió un pase de 13 yardas de Patrick Mahomes durante el primer cuarto y consiguió así su primera anotación de la temporada 2026.

Las cámaras enfocaron inmediatamente a Swift, quien saltó para celebrar, levantó la mano izquierda y apuntó directamente hacia su anillo. En el video parece pronunciar “That’s my husband”, es decir, “Ese es mi esposo”, mientras continúa festejando desde el palco.

Taylor Swift celebra touchdown de Travis Kelce mostrando su anillo

El momento ocurrió cuando restaban poco menos de cinco minutos del primer cuarto. Mahomes encontró a Kelce en la zona de anotación con un pase de 13 yardas que puso momentáneamente a los Chiefs arriba 10-7.

Swift reaccionó inmediatamente y comenzó a saltar antes de señalar varias veces su mano izquierda.

La NFL también compartió el video mediante sus redes sociales y describió a Swift como una “esposa orgullosa” después de la anotación del ala cerrada de Kansas City.

El gesto llamó especialmente la atención porque ésta es apenas la segunda ocasión en la que Swift asiste a un partido de los Chiefs desde que contrajo matrimonio con Kelce durante el verano.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en julio

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, después de casi tres años de relación. La boda reunió a figuras de la música, el cine y el deporte.

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler y contó con Austin Swift, hermano de Taylor, como man of honor, mientras Jason Kelce acompañó a Travis como padrino. La pareja escribió además sus propios votos.

Desde entonces, ambos han mantenido buena parte de su vida de recién casados lejos de las redes sociales, aunque sus apariciones públicas han comenzado a aumentar con el inicio de la nueva temporada de la NFL.

La cantante asistió también el 14 de septiembre al primer partido de Kansas City de la campaña, cuando los Chiefs enfrentaron a los Denver Broncos. Aquella noche fue además su primera aparición en Arrowhead Stadium como esposa de Kelce.

Taylor Swift estuvo acompañada por sus padres

Para el encuentro contra Indianapolis, Swift observó el partido desde un palco del Arrowhead Stadium acompañada por Andrea y Scott Swift, sus padres, además de Donna Kelce, madre del jugador.

La cantante eligió para la ocasión una camiseta roja de tirantes con el logotipo de los Chiefs y pantalones de mezclilla, mientras su anillo de bodas volvió a convertirse en uno de los detalles más comentados de su aparición.

La semana anterior Swift ya había llamado la atención al jugar constantemente con el anillo mientras observaba el partido inaugural de la temporada.

bgpa