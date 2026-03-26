El actor de Crepúsculo, Taylor Lautner anuncia que será padre

El actor Taylor Lautner, recordado mundialmente por su papel de Jacob Black en la saga Crepúsculo, está viviendo uno de los momentos más felices de su vida personal. A sus 34 años, el actor anunció que se convertirá en padre junto a su esposa, Taylor Dome, conocida también como Tay Lautner.

Taylor Lautner anuncia que será papá

La noticia fue compartida a través de redes sociales con una serie de imágenes que rápidamente enternecieron a sus seguidores. En las fotografías, la pareja aparece posando en un campo al aire libre, rodeados de una atmósfera cálida y natural. Uno de los momentos más comentados muestra al actor inclinándose para besar el vientre de su esposa, quien sostiene una ecografía del bebé en camino.

El actor compartió emotivas fotos junto a su esposa Tay Lautner. IG taylorlautner

El anuncio vino acompañado de un mensaje que refleja el sentido del humor y complicidad de la pareja:

¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?”, escribieron, haciendo referencia a que ambos comparten el mismo nombre, un detalle que siempre ha llamado la atención entre sus fans.

La pareja mostró ecografías en un anuncio lleno de ternura. IG taylorlautner

¿Con quién está casado Taylor Lautner?

La relación entre Taylor Lautner y Tay comenzó en 2018, aunque decidieron mantenerla en privado durante sus primeros meses. Fue gracias a Makena Moore, hermana del actor, que ambos se conocieron durante una reunión casual. Lo que empezó como una simple convivencia entre amigos se transformó rápidamente en una conexión especial.

En ese entonces, Lautner se encontraba en una etapa de pausa profesional, buscando alejarse momentáneamente de la actuación para enfocarse en su vida personal. Fue justo en ese periodo cuando conoció a quien hoy es su esposa. Años después, el propio actor ha confesado que ese descanso terminó siendo una de las mejores decisiones de su vida.

Se casaron en 2022 en una ceremonia íntima en California. IG taylorlautner

En noviembre de 2021, Lautner dio un paso más en su relación al proponerle matrimonio a Tay en un escenario digno de una película romántica. Rodeados de velas, pétalos de rosa y una chimenea encendida, el actor se arrodilló para hacer la gran pregunta.

Las imágenes de ese momento se volvieron virales en su momento, no solo por lo emotivo de la escena, sino también por la evidente emoción de Tay, quien no pudo contener la sorpresa.

Y así, todos mis deseos se hicieron realidad”, escribió Lautner al compartir el compromiso.

Un año después, el 11 de noviembre de 2022, la pareja se casó en una ceremonia íntima en California, rodeados de familiares y amigos cercanos. Desde entonces, han construido una relación basada en la complicidad, el humor y el apoyo mutuo.

Taylor Lautner habla de su proceso para tener un bebé

Con la llegada de su primer bebé, la pareja inicia una nueva etapa que ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y amigos del medio. Incluso algunos de sus excompañeros de reparto no tardaron en felicitarlos públicamente, celebrando este momento tan especial.

A lo largo de los años, el actor ha sido abierto sobre su deseo de formar una familia. En diversas entrevistas, había mencionado cuánto valora la estabilidad y la importancia de construir un hogar sólido, lejos del ruido de Hollywood.

Lautner expresó en el pasado su deseo de formar una familia. IG taylorlautner

Por su parte, Tay Lautner, quien es enfermera y creadora de contenido, también ha compartido en distintas ocasiones su interés por la vida familiar y su deseo de convertirse en madre.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de felicitación, donde miles de seguidores celebraron la noticia y destacaron la autenticidad de la pareja. Comentarios como “van a ser los mejores papás” o “qué hermosa familia” inundaron la publicación.

Sin duda, este anuncio marca un antes y un después en la vida de Taylor Lautner. Y aunque el actor ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, su historia sigue generando interés, ahora desde un lugar mucho más personal y emotivo.