Charlie Hunnam regresa con Legends: el nuevo spin-off de Sons of Anarchy

La cadena FX ordenó la producción de Legends, un meta-thriller derivado del exitoso drama Sons of Anarchy. Charlie Hunnam regresa como protagonista absoluto y líder creativo de este innovador proyecto. Los ejecutivos confirmaron el desarrollo oficial de esta nueva miniserie para nutrir su catálogo estelar en los próximos meses.

El argumento principal reúne al elenco original de la aclamada ficción sobre motociclistas. Los actores participantes interpretarán versiones exageradas y ficticias de sí mismos a lo largo de la historia. La trama ubica a las estrellas dentro de una convención masiva de fanáticos, organizada más de una década después del episodio final.

Sons of Anarchy tendrá un nuevo spin-off. Foto: FX

La sinopsis oficial establece que los límites entre la realidad y la ficción desaparecen por completo durante el evento. La antigua hermandad televisiva enfrenta una amenaza auténtica, oscura y letal. Los actores lidiarán con un peligro tangible que supera cualquier adversidad sorteada por sus personajes en la pantalla chica.

El elenco original de Sons of Anarchy asegura su retorno

El estudio garantizó la participación de las figuras más emblemáticas del reparto original. Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates y Theo Rossi firmaron los contratos para unirse al rodaje. El departamento de casting anunciará a los talentos adicionales en los días venideros.

Nick Grad, presidente de FX Entertainment, expresó su entusiasmo total tras analizar el concepto inicial. El ejecutivo calificó la visión del protagonista como audaz, fresca y sumamente entretenida para el público moderno. Grad subrayó la versatilidad de Hunnam para fungir simultáneamente como guionista, actor y productor de la serie.

Charlie Hunnam en la motocicleta. Foto: FX

Esta propuesta metatextual resuelve el obstáculo más grande para materializar un reencuentro tradicional. Los guionistas originales asesinaron a la mayoría de los personajes principales durante la emisión regular del programa. Incluso Jax Teller, el hilo conductor del relato criminal, encontró su trágico final en la conclusión televisiva del año 2014.

El equipo creativo detrás del nuevo universo de FX

Charlie Hunnam elaboró el concepto central en colaboración directa con el escritor Jonathan Groff. Ambos creativos asumen el cargo de productores ejecutivos al lado de Rob Mac, Nicholas Frenkel y Jackie Cohn. Kurt Sutter, creador intelectual de la franquicia original, no participa en ninguna etapa de este desarrollo narrativo.

Las compañías FX Productions y 20th Television financian y supervisan la totalidad de la producción. Las empresas distribuidoras programaron el lanzamiento de la miniserie a través de la señal de cable de FX y la plataforma digital Hulu.

Imagen promocional de Sons of Anarchy. Foto: FX

El actor protagonista consolida su alianza con la cadena luego de liderar el elenco de Monster: The Ed Gein Story. Dicho trabajo actoral le otorgó recientemente una nominación al prestigiado premio Emmy. Hoy en día, el histrión filma la adaptación de Legacy of Spies bajo el cobijo de la BBC.

Sons of Anarchy impuso récords históricos de audiencia para la televisora a lo largo de 92 episodios y siete temporadas. La narrativa sobre el violento club de motociclistas del Valle Central de California dominó los índices de rating. El drama criminal desplazó en su momento a producciones insignia del canal como The Shield y Nip/Tuck.

La popularidad masiva de los motociclistas impulsó el estreno del primer programa derivado, Mayans MC, durante el año 2018. Esta serie paralela exploró las dinámicas de una facción latina bajo el rol estelar del actor JD Pardo. Dicha expansión del universo motorizado concluyó su ciclo de transmisiones en 2023.