Post Malone se compromete con Christy Lee: revelan lujoso anillo de diamantes

El cantante estadounidense Post Malone formalizó su compromiso matrimonial con Christy Lee. El múltiple ganador del Grammy entregó un gigantesco anillo de diamantes a su pareja durante una celebración íntima. El portal de noticias estadounidense TMZ filtró la exclusiva internacional durante la tarde de este miércoles 19 de agosto.

Las primeras imágenes del acontecimiento inundaron las plataformas digitales a través de la cuenta de Instagram de Marina Hollyer, amiga íntima de la futura novia. Las fotografías capturaron a la pareja fundida en un abrazo romántico. La prometida portaba un velo blanco y una banda cruzada sobre el pecho con la leyenda "Futura novia".

Post Malone besando a Christy Lee. Foto: Redes Sociales

Hollyer dedicó un mensaje sumamente emotivo para celebrar la unión formal de la pareja. La publicación original detalló el amor profundo hacia su amiga y mostró una postal grupal con el círculo cercano de los novios. Otra fotografía captó a Christy Lee llevando su mano izquierda al rostro para presumir la espectacular joya millonaria.

Este sorpresivo anuncio paralizó de inmediato la industria del entretenimiento y confirmó los rumores sobre la estabilidad sentimental del intérprete de 31 años. Los fanáticos viralizaron las imágenes en cuestión de segundos. El equipo de relaciones públicas del artista prefirió guardar silencio respecto a los futuros preparativos del enlace nupcial.

El romance en París y los inicios de la relación

Los fotógrafos captaron a los enamorados por primera vez durante el mes de marzo de 2025. Unas semanas después, las cámaras registraron su visita al exclusivo restaurante Beefbar ubicado en la ciudad de París. El viaje por territorio europeo consolidó el vínculo afectivo frente al ojo de los medios internacionales.

Post Malone y Christy Lee como pareja. Foto: Redes Sociales

La pareja recorrió las boutiques de diseñador más lujosas de la capital francesa en actitud cariñosa. Los paparazzi documentaron un beso apasionado entre ambos al salir de los establecimientos comerciales. Estas imágenes confirmaron el noviazgo oficial y sepultaron cualquier duda sobre el nuevo estado civil del famoso músico norteamericano.

El vocalista mantuvo un nivel de privacidad extremo sobre este romance durante los meses posteriores al viaje europeo. Las apariciones públicas juntos escasearon drásticamente, pero el paso hacia el altar demuestra la fuerza de la relación. Ambos prefirieron construir su historia de amor muy lejos de las alfombras rojas de Hollywood.

El pasado sentimental y la gira mundial del rapero

La llegada de Christy Lee a la vida del artista ocurrió tras la mediática separación de su exprometida Hee Sung "Jamie" Park. El cantante estadounidense organizó una propuesta de matrimonio anterior para Park en Las Vegas durante 2021. Esa relación trajo al mundo a su primera hija en mayo de 2022.

Post Malone cantando en un concierto. Foto de IG: Post Malone

Durante esa etapa pasada, el músico ofreció declaraciones reveladoras a la revista People sobre su estado mental. El compositor confesó dejar atrás años de profunda tristeza y prometió enfocarse en su bienestar físico y familiar. El nacimiento de su primogénita transformó por completo su visión sobre la paternidad y la fama.

Hoy en día, el rapero disfruta de un excelente momento personal y profesional a nivel global. La masiva gira mundial Big Ass Stadium aterrizará en los principales recintos del continente asiático el próximo mes. El espectáculo internacional finalizará su recorrido en los escenarios de Australia y Nueva Zelanda en octubre.