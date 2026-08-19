¿La nueva Susana González? Su hija debuta en telenovelas y causa sorpresa por su parecido

La actuación ya es parte de la historia familiar y ahora Susana González tendrá la oportunidad de compartir ese mundo con su hija. Susana Elías comenzó su carrera como actriz y debutará en la telenovela Todavía te amo.

El proyecto marca un momento especial para ambas, pues no solo significa el primer paso profesional de Tuti frente a las cámaras, sino también la posibilidad de trabajar junto a su mamá.

Durante el lanzamiento oficial de la telenovela, madre e hija posaron juntas y dejaron ver la emoción que les provoca comenzar esta aventura.

Susana González será una de las protagonistas de la historia junto a Gabriel Soto, mientras que su hija tendrá su primera experiencia dentro de una producción de este tamaño.

Para la actriz, verla recorrer los mismos pasillos por los que ella caminó cuando comenzaba su carrera le provoca una mezcla de emociones. La diferencia, reconoce, es que mientras ella tuvo que abrirse camino prácticamente sola, Tuti tendrá a su mamá cerca para acompañarla en cada paso.

El parecido entre Susana González y su hija sorprende

Además de compartir profesión, madre e hija tienen otro detalle que ha llamado la atención; el parecido físico entre ambas.

Tuti heredó varios rasgos de la actriz y, ahora que comienza a aparecer públicamente por su debut en televisión, las comparaciones no han tardado en aparecer.

Susana, por su parte, no escondió la emoción que siente al verla iniciar esta etapa. En redes sociales publicó un mensaje para darle la bienvenida a su hija a un mundo que ella conoce muy bien.

Hoy me toca darte la bienvenida de nueva cuenta. Pero no al mundo que ya conoces, y donde ya brillas. Ahora es a uno que yo sé que vas a amar, escribió la actriz.

En el mensaje también dejó claro que está dispuesta a acompañarla durante el proceso y compartir con ella todo lo que ha aprendido después de años frente a las cámaras.

Susana Gonzáles y su hija Susana Elías mezcalent

Para mí hoy es uno de los días más felices porque puedo guiarte. Siempre estaré aquí para ti, mi princesa, vamos a aprender mucho juntas en este proyecto y nos llevaremos de la mano, agregó.

Tuti recibe consejos de su mamá

Para Susana Elías, trabajar con su madre también representa una oportunidad para aprender directamente de alguien a quien admira desde siempre.

La joven ha reconocido que Susana González suele darle consejos sobre actuación y preparación. Algunos, admite, pueden repetirse bastante, pero prefiere escucharlos porque sabe que forman parte de su aprendizaje.

Susana González mezcalent

Y es que comenzar una carrera artística siendo hija de una actriz reconocida también significa enfrentarse a comparaciones desde el primer momento. Tuti parece tener claro que tendrá que construir su propio camino, aunque por ahora cuenta con una ventaja importante; puede preguntarle a su mamá prácticamente cualquier cosa relacionada con el trabajo.

¿Quién es Susana Elías?

Susana Elías, conocida cariñosamente como Tuti, nació en 2010 y es hija de Susana González y del empresario Luis Elías, quien se mantiene alejado del mundo artístico.

Tuti tiene un hermano mayor, Santiago, nacido en 2008, y ahora comienza una etapa completamente distinta al incorporarse a una producción de televisión.

Su debut también representa un momento especial para Susana González, quien puede acompañar a su hija en un recorrido que conoce de memoria.

Por ahora, queda por ver cómo se desenvolverá Tuti frente a las cámaras y si, con el tiempo, logrará hacerse de un nombre propio en la televisión. Lo cierto es que su primera aparición ya llega con mucha atención; es hija de una de las actrices conocidas de las telenovelas mexicanas, trabajará junto a ella y, para muchos espectadores, el parecido entre ambas es imposible de ignorar.