“Sigo igual de gorda”: Sylvia Pasquel se burla de los fraudes con su imagen
Sylvia Pasquel denunció el uso de su imagen con inteligencia artificial.
La actriz Sylvia Pasquel volvió a demostrar que el sentido del humor puede ser su mejor aliado, incluso frente a situaciones incómodas. Y es que recientemente sorprendió al hablar —con ironía incluida— sobre los fraudes que utilizan su imagen para vender supuestas “cremas milagro” para bajar de peso.
¿Qué dijo Sylvia Pasquel?
Durante una charla con Isabel Lascurain en el programa Abre la caja de…, la hija de Silvia Pinal reveló que fue víctima del uso indebido de su imagen mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más común en redes sociales.
Ya me vi vendiendo una crema para adelgazar”
Todo comenzó cuando Pasquel se encontró, sin previo aviso, protagonizando un anuncio falso en internet. En él, su imagen era utilizada para promocionar un producto para bajar de peso, algo que nunca autorizó.
La Inteligencia Artificial… El otro día ya me vi vendiendo una crema para adelgazar”, relató con asombro, dejando claro que no tiene ninguna relación con ese tipo de productos.
Lejos de reaccionar con enojo inmediato, la actriz optó por una respuesta inesperada: decidió comentar directamente en la publicación para evidenciar el engaño.
Sylvia Pasquel se burla del uso de su imagen con IA
Con su característico estilo, Sylvia Pasquel escribió un mensaje que rápidamente llamó la atención:
Por cierto, sí la probé, pero no la compren porque sigo igual de gorda, no sirve”.
La frase, cargada de sarcasmo, no solo desmintió la publicidad engañosa, sino que también dejó en claro que no respalda ningún producto de ese tipo. Su reacción fue aplaudida por muchos usuarios, quienes destacaron su autenticidad y sentido del humor ante una situación delicada.
Más allá de la anécdota, la actriz aprovechó el momento para hablar de un problema mucho más amplio: el uso indebido de la inteligencia artificial para crear contenido falso.
Con la IA hacen muchas cosas, inventan muchas cosas”, advirtió, subrayando lo fácil que es manipular imágenes y generar campañas engañosas que pueden afectar la reputación de figuras públicas.
Este tipo de prácticas no solo impactan a celebridades, sino también a consumidores que podrían caer en fraudes al confiar en la supuesta recomendación de un rostro conocido.
Famosos sufren fraudes con su imagen a través de la IA
Durante la conversación, Isabel Lascurain coincidió con la preocupación de Pasquel, señalando lo alarmante que resulta la rapidez con la que estos contenidos se difunden en redes sociales.
Es horrible lo que está pasando”, comentó, evidenciando que este fenómeno va en aumento y afecta a múltiples personalidades del medio artístico.
El caso de Sylvia Pasquel no es aislado. En los últimos años, varios famosos han denunciado situaciones similares, donde su imagen, voz o incluso movimientos son replicados con tecnología avanzada para promocionar productos o servicios sin su consentimiento.
Esto ha abierto un debate sobre la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de la identidad de las personas. Aunque la actriz logró darle la vuelta al problema con humor, también dejó claro que se trata de un tema serio que no debe tomarse a la ligera.
Su mensaje no solo buscó deslindarse de la publicidad falsa, sino también alertar a sus seguidores sobre este tipo de engaños que circulan en internet.