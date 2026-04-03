“Sigo igual de gorda”: Sylvia Pasquel se burla de los fraudes con su imagen 

La actriz Sylvia Pasquel volvió a demostrar que el sentido del humor puede ser su mejor aliado, incluso frente a situaciones incómodas. Y es que recientemente sorprendió al hablar —con ironía incluida— sobre los fraudes que utilizan su imagen para vender supuestas “cremas milagro” para bajar de peso.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel?

Durante una charla con Isabel Lascurain en el programa Abre la caja de…, la hija de Silvia Pinal reveló que fue víctima del uso indebido de su imagen mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más común en redes sociales.

Ya me vi vendiendo una crema para adelgazar”

La actriz fue vinculada sin autorización a cremas para bajar de peso. Mezcalent

Todo comenzó cuando Pasquel se encontró, sin previo aviso, protagonizando un anuncio falso en internet. En él, su imagen era utilizada para promocionar un producto para bajar de peso, algo que nunca autorizó.

La Inteligencia Artificial… El otro día ya me vi vendiendo una crema para adelgazar”, relató con asombro, dejando claro que no tiene ninguna relación con ese tipo de productos.

Detectó que su imagen fue manipulada con inteligencia artificial. Mezcalent

Lejos de reaccionar con enojo inmediato, la actriz optó por una respuesta inesperada: decidió comentar directamente en la publicación para evidenciar el engaño.

Sylvia Pasquel se burla del uso de su imagen con IA

Con su característico estilo, Sylvia Pasquel escribió un mensaje que rápidamente llamó la atención:

Por cierto, sí la probé, pero no la compren porque sigo igual de gorda, no sirve”.

Su comentario irónico se volvió viral entre usuarios. Mezcalent

La frase, cargada de sarcasmo, no solo desmintió la publicidad engañosa, sino que también dejó en claro que no respalda ningún producto de ese tipo. Su reacción fue aplaudida por muchos usuarios, quienes destacaron su autenticidad y sentido del humor ante una situación delicada.

Más allá de la anécdota, la actriz aprovechó el momento para hablar de un problema mucho más amplio: el uso indebido de la inteligencia artificial para crear contenido falso.

Con la IA hacen muchas cosas, inventan muchas cosas”, advirtió, subrayando lo fácil que es manipular imágenes y generar campañas engañosas que pueden afectar la reputación de figuras públicas.

Pasquel advirtió sobre los riesgos de la tecnología mal utilizada. Archivo

Este tipo de prácticas no solo impactan a celebridades, sino también a consumidores que podrían caer en fraudes al confiar en la supuesta recomendación de un rostro conocido.

Famosos sufren fraudes con su imagen a través de la IA

Durante la conversación, Isabel Lascurain coincidió con la preocupación de Pasquel, señalando lo alarmante que resulta la rapidez con la que estos contenidos se difunden en redes sociales.

Es horrible lo que está pasando”, comentó, evidenciando que este fenómeno va en aumento y afecta a múltiples personalidades del medio artístico.

Señaló que estos contenidos afectan la reputación de figuras públicas. Archivo

El caso de Sylvia Pasquel no es aislado. En los últimos años, varios famosos han denunciado situaciones similares, donde su imagen, voz o incluso movimientos son replicados con tecnología avanzada para promocionar productos o servicios sin su consentimiento.

Esto ha abierto un debate sobre la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de la identidad de las personas. Aunque la actriz logró darle la vuelta al problema con humor, también dejó claro que se trata de un tema serio que no debe tomarse a la ligera.

Su mensaje no solo buscó deslindarse de la publicidad falsa, sino también alertar a sus seguidores sobre este tipo de engaños que circulan en internet.