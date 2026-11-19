Mañana se cumplen exactamente 50 años desde el estreno que cambió la vida de Sylvester Stallone, gracias a su nominación como Mejor Actor y al Oscar a la Mejor Película que ganó Rocky.

Mientras el cine retrata aquella historia en I Play Rocky, Sly sigue muy bien parado en el ring de Hollywood, relatando su vida en el libro autobiográfico The Steps: A Memoir, al tiempo que protagoniza la cuarta temporada de la serie Tulsa King.

¿Cómo viviste el momento en que te sentaste a escribir las primeras páginas de su autobiografía, casi 50 años después del éxito de Rocky?

La verdad, me llevó hasta un lugar que había olvidado por completo, porque con el paso del tiempo predomina el olvido. Al mismo tiempo que empecé a recordar, también surgieron las preguntas: ¿cómo es que pasó todo?, ¿pude haberlo hecho solo? Había cosas que tenía que mirar dentro de mí para ver lo que había conseguido, si todavía tengo el deseo de seguir o si quería tener amigos en medio de algún fracaso. Porque al principio mis probabilidades de éxito eran nulas y, por alguna razón, me gustó el desafío y nunca volví a mirar atrás.

¿Descubriste algo de Sylvester Stallone en Rocky?

Puede sonar muy extraño, pero en la espiritualidad que ves en Rocky, las primeras imágenes son en una iglesia. Llegué a preguntarme si lo escribí conscientemente, por ser la historia de un hombre totalmente quebrado, con el alma por el suelo, que no tenía ninguna razón para vivir. Este mismo hombre resultó elegido, entre todos, para hacer algo que generara esperanza en la gente para creer en la vida y el amor, bajo la idea de que todos tenemos una oportunidad. En vez de pensar que lo hice todo solo, al escribir el libro empecé a notar que cada persona que conocí, cada palabra que intercambié, cada lucha que tuve y cada momento que viví con mis padres fueron experiencias que me llevaron a todo lo que me pasó. Si nada de eso hubiera sucedido, no estaríamos hablando hoy. Es la suma de todo lo que ocurrió antes. A veces pude haber odiado lo que pasaba en algún momento de mi vida. Suena terrible, pero nunca hubiera logrado que todo fuera hermoso, porque así tampoco funciona el mundo. Sólo sobrevive el más fuerte.

Después de tantos años, ¿cómo se lleva hoy con la fama?

La fama es bastante tóxica. Te aísla de todo, te tratan como a alguien muy especial y no hay forma de escaparte. Sólo te quedan dos opciones: una es horrible y la otra es buena. Puedo agradecerlo y pensar que pude haber elegido otra vida cuando estaba al borde del fracaso, pero hoy puedo vivir de este trabajo y tengo que valorarlo. Si miro por la ventana, podría ver a un hombre trabajando en un camión o a otra persona lavando platos en un restaurante, y ninguno de ellos quiere hacerlo. Nadie pensó: “No veo la hora de trabajar al lado de un horno caliente o con una pala de carbón”. Tengo que reconocer que soy una persona afortunada porque 90 por ciento de la gente hace lo que tiene que hacer, aunque no quiera.

Escena de Rocky II con Sylvester Stallone. Foto: Amazon MGM Studios

EL NACIMIENTO DE UNA ESTRELLA

El principio de la historia de Sylvester Stallone comienza en los Pirineos, en España. Al menos eso relata en su autobiografía, cuando conoció a una vidente llamada Madam Pilar. Ella apenas hablaba un poco de inglés, pero fue suficiente para leerle la palma de la mano y asegurarle que tenía una doble línea, señal de que viviría dos estilos de vida. Le vaticinó que el gran cambio llegaría a los 25 años, que se casaría tres veces, que una anciana lo introduciría al teatro, que debía evitar la comedia para ocuparse sólo del drama y que sería millonario para 1976.

Sly recién había dejado sus estudios en la Universidad de Miami, donde durante dos años lo rechazaron en todos los papeles protagónicos estudiantiles a los que se postuló, teniendo como único logro algunas obras de teatro en el sótano de una iglesia, donde se divertía con un amigo llamado John. Sin embargo, aquel viaje a España cambió su rumbo por completo. Sentado en la montaña, mirando el mar Mediterráneo, Stallone decidió mudarse a Nueva York en agosto de 1969 con apenas 80 dólares en el bolsillo, sin conocer a nadie y con el único sueño de trabajar como actor.

Sus memorias siguen los pasos del hombre que se convirtió en una de las estrellas más legendarias del cine tras cumplirse aquella predicción en 1976 con el estreno de Rocky. El resto de la historia continúa en el cine con I Play Rocky, donde el actor Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone para narrar cómo, sin demasiada experiencia y sin saber nada de boxeo, logró protagonizar el guion que él mismo escribió. Pero siempre es mejor conversar con el verdadero protagonista de su propia vida.

Sylvester Stallone protagoniza Rocky Pictorial Press Ltd / Grosby Group

¿El éxito durante medio siglo esconde alguna clave o secreto?

No hay secretos, porque si los hubiera ya los habría embotellado para venderlos por millones de dólares. Simplemente hay que tener el vehículo correcto, en el momento correcto y para el público correcto. Puede sonar muy superficial, pero se necesita esa combinación perfecta. Si te fijas, al final de Rocky, está la pelea, un auditorio, la música y el grito de “¡Te amo, te amo!”. Todo eso al mismo tiempo genera un impacto donde ves el amor detrás de la música y el lado físico de los golpes. En ese instante se congela la imagen. Ese cuadro es el momento más feliz que pude mostrar, porque al siguiente segundo todo se desmorona. Y lo digo porque tuve la suerte de experimentarlo.

¿Qué te lleva a seguir buscando ese mismo éxito hoy en día?

El amor por este oficio, la ambición y el saberme tan afortunado en mi carrera. Quiero seguir mejorando, ser mucho más sincero y espiritual, porque debo aprovechar algo maravilloso que hoy tengo en mi cerebro que se llama sabiduría. ¿Viste cuando dicen “me gustaría saber en aquel entonces lo que sé hoy”? Es cierto, y pienso agregarle toda la vida que pueda a mi vida.

¿Qué es lo que más te importa a la hora de aceptar un nuevo proyecto?

La interacción. Un buen guion también es la clave, lo más difícil. Entre todas las artes, escribir es lo más complejo; te agota la mente tratar de mantener todo organizado para que cada personaje tenga algo que valga la pena decir. Es una especie de matemática verbal.

¿Por qué crees que una historia como Rocky sigue siendo tan popular 50 años después?

Hace 50 años digo que Rocky es una historia de amor; sin Adrian no hay historia. Fíjate que al empezar con la serie Tulsa King, mi personaje era terrible como persona, lastimaba a la gente y no estaba casado. Yo propuse que lo mandáramos a la cárcel, que perdiera a su hija, a su novia y todo lo demás, para que tuviera que reconstruir lo perdido. Es muy importante que siempre haya amor en una historia para que el personaje sea genuino y la gente lo aprecie.

¿Se puede comparar el impacto de Rocky con una serie de cuatro temporadas como Tulsa King?

No creo que haya nada parecido a Rocky, ni que se consiga algo igual. Por eso decidí escribir mi biografía, cuestionando cómo es que pasó algo así. Pero crear una serie de streaming es otra especie de regalo que eleva mi trabajo, porque ya la vieron 50 millones de personas. ¿Te imaginas esa cantidad? No tenía la menor idea de que podíamos llegar tan lejos. Es como construir una nueva carrera, es una bendición. Tengo la suerte de haber conseguido esta oportunidad para corregir mis errores, porque no hay ningún actor, artista o poeta que no quiera reescribir lo que ya hizo. Cuando veo Rocky, yo veo los fallos. Nadie más los nota, pero yo sí. Eso es arte.

Sylvester Stallone está en activo con Tulsa King. IG

¿El personaje de Dwight en Tulsa King tiene algo de Sylvester Stallone?

Puede ser. En la primera temporada utilicé la experiencia que tuve cuando llegué a Nueva York: no conocía a nadie, no tenía un centavo y estaba completamente solo en una ciudad de ocho millones de personas. Eso mismo apliqué con

Dwight. Estás renaciendo, pero nadie quiere verte renacer, a nadie le importas porque la gente tiene sus propios problemas. Hoy a todos les importa Dwight porque se convirtió en una figura paternal.

¿Cómo surgió la idea de protagonizar una serie propia como Tulsa King?

La idea era volver a traer una historia de gánsteres tras el final de Los Soprano. El desafío era saber que nos iban a comparar con ellos.

¿Es cierto que hace años usted le ofreció escribir el último guion de Rambo al actual creador de Tulsa King, Taylor Sheridan, mucho antes de que creara éxitos como Yellowstone, Landman o Lioness?

Con Taylor Sheridan tenemos carreras paralelas. Él también empezó como actor. En mi caso, venía fracasando por el problema que tenía para hablar bien, y Taylor se mantuvo al margen sin conseguir una buena oportunidad. Curiosamente, lo conocí porque tenía unos caballos que él fue a ver. Al tratarlo sentí que hablaba con una versión joven de mí mismo. Empezamos a charlar sobre escritura y ahí fue cuando le ofrecí redactar el final de Rambo, sin siquiera conocerlo tan bien. Pero me dijo que estaba escribiendo el guion de una nueva película, Sicario, y esa fue su Rocky. Yo escribí Rocky y él escribió Sicario. Ahí encontró su llave dorada, descubriendo un enorme éxito a través del fracaso.

Habiendo escrito el guion original de Rocky, ¿qué tan difícil resulta aceptar el libreto de otros autores, como ocurre en Tulsa King?

A la hora de escribir sobre Rocky me pongo los guantes de box, y si escribo la historia de Rambo tengo las manos quemadas. Esta vez, finalmente puedo decir que conseguimos un equipo de escritores fantásticos que me permite concentrarme en la actuación. Claro que puedo aportar ideas, pero una vez que el guion está escrito, se resuelve 90 por ciento de los problemas.

¿En qué cambió la historia de Tulsa King después de cuatro años?

El primer año fue como tirarme de un avión sin paracaídas; no sabía lo que podía pasar. Todos se preguntaban cómo era que Stallone estaba trabajando en televisión, y algunos decían que era el final de mi carrera. Nadie decía nada positivo, y eso me encanta porque es lo que me hace levantarme por las mañanas: “Sigan opinando así”. Para la segunda temporada fuimos creciendo y en la tercera crecimos todavía más. Ahora el público ya conoce a los personajes de la familia de Tulsa King, son como amigos y no extraños; llevamos construyendo una relación durante cuatro años. Dwight siempre tuvo dos opciones: seguir enojado usando su personalidad amenazante o hacerse amigo de todos para formar la familia que no tiene. Personalmente, creo que la peor enfermedad del mundo es la soledad; el aislamiento es demasiado triste.

Sylvester Stallone en la saga de Creed. Foto: Warner Bros

¿Le gusta mostrar el lado más vulnerable de los personajes tan fuertes que suele interpretar?

Es interesante. Supongo que muchos actores no tienen esa oportunidad o no quieren mostrar su lado débil. Habiendo hecho tanto cine de acción —que cuando se hace bien es una mitología moderna—, hay que agregarle el factor humano para que el público te acompañe. Si te muestras infalible y nadie puede vencerte, todo pierde sentido porque no puede pasarte nada. Rambo, por ejemplo, tiene miedo, es débil y es un hombre triste que se gana la empatía de la gente; no se siente superior. Me encanta salir lastimado en el cine, aunque la herida sea emocional. Te asombraría saber la cantidad de actores que no quieren abrir sus corazones, y me parece una locura.

¿Qué opinas del debate entre el cine tradicional y las plataformas de streaming?

Hasta cierto punto creí que todo estaba perdido con el cine; pensé que había colapsado la industria que vi durante 50 años. Es como una casa con cimientos en pésimo estado que se va cayendo poco a poco porque dejamos de contar historias con las que la gente pueda identificarse. Hoy quieren dejarle algún mensaje al público, y el cine no es una oficina de correos. No estamos para mandar mensajes a nadie, estamos para entretener. Lo último que uno quiere al ir al cine es que le den una lección. En cambio, las plataformas de streaming como Paramount le dan más importancia a las historias. ¿Por qué existen los clásicos del cine? Porque son películas que se pueden ver 20 veces, y eso es lo que hoy nos falta.