Sydney Sweeney se suma como voluntaria tras los incendios en Washington

Los incendios forestales que afectan al estado de Washington también movilizaron a Sydney Sweeney.

La actriz de Euphoria dejó por unos días sus compromisos profesionales para regresar a Spokane, la ciudad donde creció, y colaborar con las labores de apoyo para las personas afectadas por la emergencia.

En los últimos días, la intérprete ha participado en la preparación y entrega de alimentos para bomberos y familias que tuvieron que abandonar sus hogares debido al avance del fuego.

Sydney Sweeney regresó a Spokane para apoyar a las familias afectadas por los incendios. IG sydney_sweeney

Así está apoyando Sydney Sweeney a su comunidad

La ayuda de Sydney Sweeney se ha concentrado en una de las necesidades más inmediatas durante la emergencia. La actriz ha dado comida para quienes permanecen en los refugios y para los equipos que combaten los incendios.

Además de colaborar con la distribución de alimentos, la actriz financió la compra de víveres para abastecer distintos centros de apoyo instalados en la región.

También trabajó junto con varios restaurantes de Spokane, que se sumaron a la iniciativa preparando comidas para los bomberos forestales y para las familias desplazadas mientras continúan las labores de emergencia.

La actriz de Euphoria colaboró con bomberos durante la emergencia en Washington. IG sydney_sweeney

La emergencia también afectó a su familia

De acuerdo con la información difundida, varios integrantes de su familia tuvieron que ser evacuados por el avance de las llamas. Además, algunos de los lugares donde pasó su infancia se encuentran dentro de las zonas afectadas por los incendios.

Mientras tanto, las autoridades locales continúan trabajando para contener los distintos focos activos.

Los incendios ya han consumido miles de hectáreas y obligaron a cientos de personas a dejar sus viviendas mientras las condiciones permitan regresar con seguridad.

Sydney Sweeney ayudó a repartir comida en refugios para evacuados. Grosby Group

También ayudó monetariamente

La participación de Sydney Sweeney no se limita al trabajo como voluntaria.

Según se ha informado, la actriz también realizó aportaciones económicas para organizaciones que atienden a las personas afectadas por los incendios.

Estos recursos ayudan a cubrir gastos relacionados con alojamiento temporal, ropa, alimentos y otros artículos básicospara las familias que permanecen en los centros de evacuación.

Al mismo tiempo, negocios locales, restaurantes y voluntarios continúan coordinando esfuerzos para responder a las necesidades de la comunidad mientras avanza la emergencia.

Los incendios forestales en Washington movilizaron a Sydney Sweeney. IG sydney_sweeney

Su participación dio mayor visibilidad a lo que ocurre en Spokane

La presencia de Sydney Sweeney también hizo que más personas voltearan a ver la situación que vive Spokane.

Después de que comenzaran a difundirse imágenes de la actriz colaborando en los centros de apoyo, varios de sus seguidores impulsaron campañas para recaudar fondos y reunir donaciones destinadas a las comunidades afectadas.

Habitantes de la ciudad también expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido y destacaron que la actriz participó junto con otros voluntarios en las tareas de ayuda durante los últimos días.