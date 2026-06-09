Aunque es una de las actrices más populares de su generación, Sydney Sweeney cree que gran parte del público tiene una imagen equivocada de ella.

La estrella de Euphoria habló recientemente sobre la forma en que los medios y las redes sociales construyen percepciones alrededor de las celebridades y aseguró que, pese a los años que lleva bajo los reflectores, la mayoría de las personas realmente no sabe quién es fuera de las cámaras.

“No tienen idea de quién soy”: Sydney Sweeney asegura que el público no sabe quién es realmente IG sydney_sweeney

Sydney Sweeney cree que el público tiene una idea equivocada de ella

Durante una entrevista para el pódcast Little Gold Men de Vanity Fair, habló sobre la temporada final de Euphoria, su futuro en Hollywood y los proyectos que prepara para los próximos años.

Según contó, constantemente ve titulares, comentarios y opiniones que describen una versión de ella con la que no siempre se identifica.

Por eso aseguró que muchas personas creen haber descifrado su personalidad cuando en realidad solo conocen fragmentos de información obtenidos a través de entrevistas, fotografías o publicaciones en redes sociales.

Lejos de intentar corregir cada rumor o interpretación, Sweeney reconoció que aprendió a convivir con esa situación.

Explicó que tratar de responder o aclarar todo lo que se publica sobre ella sería agotador y que, al final, quienes realmente importan son las personas que forman parte de su círculo cercano.

Para la actriz, su familia y amigos son quienes conocen a la verdadera Sydney Sweeney, más allá de la imagen pública que circula en internet.

“No tienen idea de quién soy”: Sydney Sweeney asegura que el público no sabe quién es realmente IG sydney_sweeney

Fama y redes sociales cambiaron la forma en que se percibe a las celebridades

La protagonista de Euphoria también reflexionó sobre la velocidad con la que se consume la información actualmente.

Según explicó, muchas personas se quedan únicamente con los titulares o con fragmentos de una historia sin profundizar en el contexto completo.

Esa dinámica, dijo, provoca que con frecuencia se generen ideas equivocadas sobre figuras públicas.

Un ejemplo reciente ocurrió cuando aparecieron fotografías junto a su pareja, Scooter Braun, en Times Square.

Después de que se comentara que era la primera vez que visitaba el lugar, algunos seguidores recordaron que la actriz ya había estado allí anteriormente por motivos laborales.

Sweeney aclaró que la diferencia era que nunca había recorrido Times Square simplemente como turista y que esa experiencia había sido completamente distinta a sus visitas de trabajo.

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Euphoria sigue siendo uno de los mayores retos de su carrera

Sweeney confesó que Cassie ha sido uno de los papeles más exigentes y divertidos que ha interpretado hasta ahora.

Incluso recordó que el creador de la serie, Sam Levinson, le adelantó años atrás algunos aspectos del destino de su personaje, aunque los detalles completos de la historia sólo los conoció cuando recibió los guiones.

La actriz también reveló que el elenco solía desconocer gran parte de las tramas de sus compañeros durante las grabaciones.

Por ello, muchos descubrían lo que ocurría en la historia prácticamente al mismo tiempo que el resto del equipo.

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¿Qué sigue para Sydney Sweeney tras Euphoria?

En los últimos años ha participado en proyectos como Anyone But You, The Housemaid y otros títulos cinematográficos que la han consolidado como una de las figuras más solicitadas de Hollywood.

Además, lanzó su propia productora, Honey Trap, desde donde busca desarrollar nuevos proyectos tanto para cine como para televisión.

Sweeney también reconoció que la dirección es una posibilidad que le interesa explorar en el futuro y que considera que podría convertirse en uno de los desafíos más importantes de su carrera.