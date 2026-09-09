Shakira y Maluma anuncian 'Agua', su nueva colaboración: ¿cuándo se estrena?

Shakira y Maluma sorprendieron a sus seguidores al anunciar ‘Agua’, una nueva colaboración que volverá a reunir sus voces después del éxito que alcanzaron con canciones como ‘Chantaje’ y ‘Clandestino’.

La noticia fue revelada por el cantante colombiano mediante sus historias de Instagram.

Foto: Instagram Shakira

Maluma mantuvo en secreto la identidad de Shakira

Antes de realizar el anuncio oficial, el cantante generó expectativa mediante una fotografía publicada en sus historias de Instagram. La imagen mostraba las siluetas de una mujer de cabello largo y un hombre sentado frente a una ventana con iluminación cálida.

Para invitar a sus seguidores a descubrir quién aparecía en la fotografía, el intérprete solamente escribió: “Adivinen…”. En otra parte de la historia anticipó la noticia con la frase: “Mañana anuncio nueva colaboración”, acompañada de emojis de alerta y fuego.

Maluma Instagram

Shakira y Maluma presentan su nueva canción 'Agua'

Horas más tarde, el colombiano compartió la imagen promocional completa y confirmó que Shakira era la artista que aparecía en la primera fotografía. La cantante posa de pie junto a su compatriota, quien permanece sentado en una silla.

En cuanto a sus atuendos, Shakira luce una prenda blanca de encaje con escote. Maluma, por su parte, lleva un traje blanco abierto a la altura del pecho, el cual deja visibles sus tatuajes.

Detrás de los cantantes se observan nuevamente las cortinas con diseño de tigre, aunque esta vez aparecen completamente iluminadas con tonos anaranjados. El piso produce un reflejo similar al del agua, un detalle que hace referencia directa al nombre de la colaboración.

Al presentar la fotografía, Maluma escribió: “Nos fuimos mundial!! Con la reina”, junto a la bandera de Colombia y dos emojis del globo terráqueo. La publicación también incluye la identificación: “@maluma y shakira”.

Con esta revelación quedó confirmado que ‘Agua’ se estrenará el 17 de septiembre de 2026.

¿Cuántas colaboraciones tienen Shakira y Maluma?

‘Agua’ se suma a la lista de canciones que los dos colombianos han grabado juntos. La primera colaboración entre ambos fue ‘Chantaje’, publicada en 2016, mientras que en 2018 presentaron ‘Clandestino’.

Gracias a estos lanzamientos, los intérpretes demostraron que tienen una buena química musical y consiguieron miles de millones de reproducciones en las plataformas de streaming.