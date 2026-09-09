“Ya está lista para lanzarse”: Álex Fernández revela quién de su familia prepara un álbum

La dinastía Fernández continúa dejando huella en la música mexicana y, al parecer, el legado familiar está lejos de terminar. Mientras algunos de sus integrantes ya han construido su propio camino en los escenarios, una nueva generación comienza a mostrar interés por seguir los pasos de sus antecesores.

Recientemente, durante una entrevista para Ventaneando, Álex Fernández, hijo de Alejandro Fernández, habló sobre los proyectos musicales de su hermana y reveló que ya trabaja en lo que podría convertirse en su primer álbum.

Álex Fernández revela que su hermana prepara un álbum

Con emoción, Álex Fernández compartió que su hermana ya se encuentra trabajando en la preparación de un álbum, proyecto que podría marcar su presentación como una nueva cantante de la familia Fernández.

“Todos quieren ser cantantes y ya cada quien hace su camino. Ya está en el proceso, ya tiene sus canciones, ya está super emocionada y lista para lanzarse”

El cantante habló así sobre el interés de su hermana por dedicarse a la música y continuar con una tradición familiar que durante generaciones ha estado ligada a los escenarios.

El amor por la música también llega a las nuevas generaciones

Álex Fernández también contó al programa que una de sus hijas ha comenzado a mostrar interés por la música y hasta le ha expresado su deseo de convertirse en cantante.

“Quiero ser cantadora, para cantar en el escenario y ganar muchos billetes para comprarme todos los juguetes que yo quiera”, platicó.

La divertida declaración deja ver cómo el gusto por los escenarios continúa presente entre los integrantes más jóvenes de la familia, manteniendo vivo un legado que comenzó con su abuelo, Vicente Fernández.

América Fernández y su posible camino en la música

Aunque algunos de sus hermanos, como Álex, Camila, Valentina y Emiliano, ya han debutado con sencillos, América Fernández ha mantenido un perfil más bajo y se ha mantenido alejada de los reflectores.

Sin embargo, esto no significa que la música esté fuera de sus planes. Incluso, recientemente trascendió que habría firmado un contrato con HYBE, compañía de entretenimiento surcoreana relacionada con artistas del K-pop, como BTS.

De esta manera, América podría estar explorando su propio camino dentro de la industria musical, mientras su hermana Camila también continúa desarrollando su carrera.

Así, la dinastía Fernández parece sumar nuevos capítulos a su historia en la música, con una generación que comienza a abrirse paso y a construir su propio legado sobre los escenarios.