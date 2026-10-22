Los Super Babys llevan su “Mezcal” al “Rock sinfónico por las animas”

Con una trayectoria de más de 20 años, la banda de ska Los Super Babys presentarán el tema “Mezcal” con Orquesta Sinfónica el próximo domingo 25 de octubre en el “Rock sinfónico por las animas”.

El evento es parte del Festival Calaveras y Muertos 2026, que se realizará en la concha acústica del municipio de Tultepec en el Estado de México (Edomex).

Además, el festival cuenta con la participación de grandes invitados nacionales e internacionales como Los sin rumbo desde Chile y el maestro Kotardo, referente del ska mexicano.

Asimismo, habrá grupos importantes de la escena mexiquense como Los 28, The Rockats, Zezna, Marfil Rock, Pócima de Raíces, La Resurrección del Tio Lukas y Erra.

Cabe destacar que el evento es familiar y de entrada libre, por lo que no hay pretexto para no asistir.

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Nuevo material de Los Super Babys

Los Super Babys también están presentando su nuevo disco llamado “Canciones tóxicas”, de donde se desprenden los sencillos "Me duele”, con la participación en la voz de Héctor “Chino Victorio”; “Yo quiero chupar” con Pino Ruelas de los Estrambóticos y “Mezcal” con Dr. Shenka de Panteón Rococó.

Los videos ya pueden verse en YouTube y en Facebook, además de estar disponibles en todas las plataformas digitales de música.

El disco es producido por Fer Urbán, vocalista de la banda, además cuenta con invitados de primer nivel en la escena del ska como Deals Olán de Out of Control Army, Kotardo y Neto Ganja, así como Marco Ozamis de Los Caligaris.

Este 2026 Los Super Babys arrancaron su gira nacional con presentaciones importantes en La Feria de la Manzana en Puebla, el Moto Fest Navajos en Tecolutla, Veracruz, La Feria Nacional del Atole en Coacalco, Edomex y el Aniversario de Radio Mexiquense en Cuautitlán.

Y el próximo domingo 25 de octubre estarán en el evento llamado “Rock sinfónico por las animas” en Tultepec, Edomex.