Presentan Festival Internacional de Día de Muertos en Tláhuac que tendrá música, cultura y tradición

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, los siete pueblos que conforman la Alcaldía de Tláhuac se llenarán de color, luz y tradición, al celebrar la llegada de sus fieles difuntos.

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Ante este acontecimiento, la Alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, presentó una edición más del Festival Internacional de Día de Muertos FIDDEM 2026, el cual tendrá distintas sedes y escenarios con la participación de colectivos culturales, artísticos, pero sobre todo la tradición de adornar las tumbas de los cementerios en espera de sus fieles difuntos.

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Acompañada por la titular de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, del Diputado Federal por Tláhuac, Roberto Mejía Méndez, así como representantes de la comunidad China en México, la Alcaldesa reconoció el valor y el significado de esta importante tradición en los hogares de cada uno de los siete pueblos y barrios de la demarcación.

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Durante la conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la Biblioteca México, ubicada en la Plaza de la Ciudadela, Hernández Calderón indicó que durante esta festividad se espera una afluencia de más de 3 millones de personas, así como una derrama económica superior a los 200 millones de pesos.

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Reconoció que, a lo largo de los años este festival ha tomado mayor relevancia, lo cual representa la celebración más importante en la Ciudad de México, donde este año se tiene como país invitado a China.

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"La celebración de dia de muertos en Tláhuac se ha convertido en una de las festividades más importantes, visitadas y de mayor relevancia en la Ciudad de México", donde los siete pueblos muestran su historia y amor por sus fieles difuntos" reiteró la Alcaldesa.

Detalló que como parte de las actividades a realizarse durante el festival, destaca los distintos desfiles de catrinas, las tradicionales alumbradas en los panteones de San Pedro y San Andrés Mixquic, sin dejar atrás la participación musical de Emmanuel, El Poder del Norte, Cadetes de Linares, Mariachi "2000", entre otros.

Sostuvo que en cada edición de este festival, el cual, dijo, “llegó para quedarse”, las familias se involucran en la elaboración de altares, donde se colocan los alimentos preferidos de sus difuntos, acompañados por tapetes de aserrín y otros elementos que acompañaron a aquellas personas que ya no están con nosotros.

Hernández Calderón, afirmó que en esta edición se contarán con cuatro escenarios principales: el Bosque de Tláhuac; la explanada de la Alcaldía; la Plaza Juárez, en San Andrés Mixquic, así como la Plaza de Santiago Zapotitlán, además del Lago de los Reyes.

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“Estamos muy contentos de poder mostrarle al mundo nuestras tradiciones, que en Tláhuac esta festividad se vive con fervor y alegría, y que las familias se reúnen para recibir a sus fieles difuntos, las calles se llenan de color y los panteones son adornados con ofrendas y la tradicional flor de cempasúchil”, apuntó.

Explicó que la inauguración del festival será el 30 de octubre a las 20:00 horas en la explanada de la Alcaldía.

Por último informó que se pondrá en marcha un operativo de seguridad con el apoyo de los tres niveles de gobierno, garantizando con ello la integridad de los asistentes.

"En Tláhuac los esperamos y los invitamos a vivir nuestras tradiciones, en un ambiente familiar, de respeto, pero sobre todo de alegría por recibir a nuestros fieles difuntos, que viva la vida pero también en la otra vida", concluyó.