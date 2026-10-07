¿La escuchaste? El detalle en el video de Meghan Markle que dejó a todos fascinados con Lilibet

Meghan Markle volvió a abrir una pequeña ventana a su vida familiar y, aunque el objetivo principal de su nueva publicación era hablar de su faceta como emprendedora, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de sus seguidores: la voz de su hija, la princesa Lilibet.

Meghan Markle revela su colección navideña

El pasado 6 de octubre, la duquesa de Sussex compartió en Instagram un video para celebrar el lanzamiento de la primera parte de la colección navideña de As Ever, su marca de estilo de vida.

El nuevo video de Meghan Markle no solo muestra el crecimiento de As Ever, también ofrece una mirada poco habitual a uno de sus momentos cotidianos con Lilibet. IG aseverofficial

La grabación recorre distintos momentos de su trayectoria, desde sus primeros proyectos cuando era niña hasta el crecimiento de su actual emprendimiento.

Entre fotografías de su infancia, imágenes de su jardín, productos de la marca y momentos junto al príncipe Harry, Meghan incluyó una escena particularmente especial protagonizada por Lilibet, quien actualmente tiene cinco años.

¿Qué dijo Lilibet en el nuevo video de Meghan Markle?

En el breve fragmento, Meghan aparece en la cocina preparando una conserva de fruta mientras su hija participa a su lado. La pequeña utiliza un recipiente y una cuchara de madera para acompañar a su mamá en la actividad.

La hija del príncipe Harry y Meghan Markle volvió a ser protagonista de un momento familiar después de que su madre permitiera escuchar su voz en Instagram. IG meghan

Entonces, Meghan le hace una sencilla pregunta: “¿Qué te parece, Lili?”. La respuesta de la niña dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para sorprender a quienes siguen de cerca a la familia:

Creo que es hermoso”.

Más allá de la ternura de la escena, el momento llamó la atención porque permite escuchar directamente la voz de Lilibet, algo que Harry y Meghan han procurado mantener fuera del foco público durante buena parte de su infancia.

Aunque los duques de Sussex han compartido algunos momentos familiares en redes sociales, suelen hacerlo sin mostrar de manera directa los rostros de sus hijos. Esta vez, la atención no estuvo en una fotografía de Lilibet, sino en su breve conversación con su madre.

Meghan Markle comparte fotos de su infancia

La aparición de Lilibet quedó integrada en una publicación mucho más amplia sobre la historia empresarial de Meghan. La duquesa recordó que su interés por emprender comenzó cuando tenía alrededor de ocho años, cuando confeccionaba accesorios para el cabello utilizando la máquina de coser de su abuela.

Entre recuerdos de su infancia, imágenes de As Ever y escenas junto al príncipe Harry, Meghan Markle incluyó un tierno momento en la cocina junto a su hija Lilibet. IG meghan

También recordó sus experiencias vendiendo galletas de Girl Scouts, organizando puestos de limonada y trabajando en una tienda de yogur helado.

Para Meghan, esas experiencias fueron las primeras señales de un espíritu emprendedor que años después terminaría materializándose en As Ever, proyecto al que actualmente dedica buena parte de su atención.

Mi espíritu emprendedor siempre estuvo ahí”, recordó la esposa del príncipe Harry en su publicación.

Aunque Meghan Markle suele proteger la privacidad de Archie y Lilibet, esta vez incluyó un pequeño fragmento en el que se escucha claramente a su hija. IG meghan

La duquesa también aprovechó para agradecer a las personas que forman parte de su equipo y reconoció que el crecimiento de la marca ha sido un proceso colectivo.

Meghan ya había revelado la voz de Lilibet

Aunque este nuevo video generó especial entusiasmo, no es la primera vez que los seguidores de Meghan escuchan a Lilibet.

La voz de Lilibet volvió a escucharse en una publicación de Meghan Markle, quien mantiene una estrategia de privacidad para evitar exponer constantemente el rostro de sus hijos. IG meghan

En marzo de 2026, la niña apareció indirectamente en una grabación realizada en el gallinero de la familia en Montecito. Su rostro no era visible, pero su voz podía escucharse mientras interactuaba con las gallinas.

Meses antes y después de aquel momento, Meghan también compartió distintos fragmentos de la vida cotidiana de sus hijos: actividades en el jardín, celebraciones familiares, cocina y paseos.

La estrategia se ha mantenido relativamente constante: mostrar pequeños detalles de Archie y Lilibet sin convertir su imagen en el centro de sus publicaciones.