Roger González se sincera sobre su orientación sexual: "Ahora lo sé"

Roger González generó conversación en redes sociales luego de compartir sobre su manera de vivir las relaciones afectivas y la atracción sexual. Durante una reciente participación en el podcast “Enkamados”, el conductor habló abiertamente sobre las experiencias.

La conversación surgió cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales durante una primera cita. Ante ello, González respondió que para él este tipo de situaciones no dependen del tiempo transcurrido, sino de la conexión que exista con la otra persona.

Foto: rogergzz

Mientras desarrollaba su respuesta, el también influencer explicó que suele sentir atracción sexual únicamente cuando ha construido un vínculo emocional previo, característica que lo llevó a identificarse con el término demisexual.

“Solamente tengo sexo cuando me siento atraído sentimentalmente”, comentó durante el programa, en un momento que posteriormente compartió con sus seguidores en redes sociales. Junto al video, publicó un mensaje en tono relajado en el que reconoció que apenas había descubierto que existía una definición para describir esa forma de experimentar la atracción.

Foto: Instagram rogergzz

¿Qué es la demisexualidad?

La demisexualidad se refiere a las personas que desarrollan deseo o atracción sexual únicamente después de establecer una conexión emocional significativa. A diferencia de quienes pueden experimentar atracción física de manera inmediata, las personas demisexuales suelen requerir un lazo afectivo previo para que surja ese interés.

Características asociadas a esta orientación:

Entre las características comúnmente asociadas con esta orientación se encuentran la importancia de la intimidad emocional, la dificultad para sentir atracción hacia personas desconocidas y la tendencia a desarrollar interés sexual únicamente con quienes existe una relación cercana o de confianza.

Las declaraciones de Roger González provocaron diversas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales afirmaron sentirse reflejados en la experiencia del conductor.