Steven Tyler de Aerosmith pide otro interrogatorio a su acusadora de abuso infantil

De acuerdo con información publicada por TMZ, el proceso judicial que involucra a Steven Tyler y a Julia Holcomb, hoy conocida como Julia Misley, sumó un nuevo capítulo luego de que el vocalista de Aerosmith solicitara autorización para realizar nuevas declaraciones antes del juicio programado para los próximos meses.

Según documentos legales obtenidos por el medio estadounidense, la defensa del músico sostiene que surgió información que podría ser relevante para evaluar el origen de los daños emocionales que la demandante asegura haber sufrido durante décadas.

Foto: Instagram soySteven

La razón detrás de la solicitud:

Los abogados de Tyler argumentan que Misley reveló recientemente situaciones personales ajenas a su relación con el cantante que la llevaron, junto con su esposo, a buscar terapia matrimonial. Asimismo, señalan que ella también habría comenzado un proceso de terapia individual durante este año.

Con base en estos antecedentes, la defensa considera necesario volver a interrogar tanto a la demandante como a su esposo para profundizar en aspectos que, según su postura, podrían tener relación con las afectaciones emocionales que forman parte de la demanda.

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La representación legal del artista sostiene que en declaraciones previas la pareja había vinculado sus procesos terapéuticos con las consecuencias derivadas de la relación que Misley mantuvo con Tyler cuando era adolescente, así como con la difusión pública de esa historia en publicaciones relacionadas con la banda Aerosmith.

La respuesta de la demandante:

Por su parte, el equipo de Julia se ha opuesto a la petición y considera que la solicitud invade aspectos privados de su vida personal y matrimonial.

Según su postura, la intención de realizar nuevos interrogatorios busca obtener información confidencial relacionada con sus sesiones de terapia y asuntos familiares que no tendrían relación directa con el litigio.

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La demandante también ha cuestionado la conducta de la defensa del cantante, al señalar que durante declaraciones anteriores se habrían producido comentarios y comportamientos que considera inapropiados hacia testigos y representantes legales de la parte contraria.

El estado actual del caso:

En abril pasado un juez desestimó la mayoría de las acusaciones presentadas contra Tyler, manteniendo únicamente una reclamación por daños morales vinculada a presuntos hechos ocurridos en California.

Misley sostiene que fue víctima de abuso sexual por parte del músico cuando era menor de edad durante la década de 1970. Steven Tyler, por su parte, ha rechazado de manera constante las acusaciones.

Ahora será un juez quien determine si procede una nueva ronda de declaraciones antes de que ambas partes lleguen a juicio.