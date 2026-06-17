Spidey Tracker: Spider-Man tendrá una experiencia para fans antes de su estreno

A pocas semanas del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, los fans del héroe arácnido ya tienen una nueva actividad para seguir de cerca el lanzamiento de la película. Se trata de Spidey Tracker, una experiencia interactiva creada como parte de una colaboración entre Samsung y la nueva producción de Spider-Man.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles sobre su funcionamiento, la propuesta está diseñada para acercar a los seguidores al universo de la película y formar parte de las actividades previas a su llegada a los cines.

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Lo que se sabe de Spidey Tracker

Por ahora, la información sobre Spidey Tracker es limitada, pero la iniciativa ha sido presentada como una experiencia interactiva dirigida a los fans de Spider-Man.

La plataforma formará parte de la campaña promocional de Spider-Man: Un Nuevo Día y busca ofrecer una forma adicional de interacción para quienes siguen de cerca cada novedad relacionada con Peter Parker.

La alianza llevará varios dispositivos Galaxy a la pantalla grande, integrándolos dentro del universo de la nueva aventura de Peter Parker.

Peter Parker X @joaoguillll

Spider-Man sigue siendo una de las franquicias más importantes del cine

La expectativa alrededor de Spider-Man: Un Nuevo Día no es casual.

A lo largo de más de dos décadas, Spider-Man se ha mantenido como uno de los personajes más populares de Marvel, tanto en los cómics como en el cine. Sus distintas versiones cinematográficas han logrado conectar con varias generaciones de espectadores y han convertido al personaje en uno de los mayores éxitos de taquilla de la industria.

La etapa más reciente, protagonizada por Tom Holland, impulsó aún más el interés por el personaje gracias a películas como Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home.

Especialmente esta última, que reunió a distintas generaciones del héroe en una misma historia y se convirtió en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la década.

Por esa razón, cualquier noticia relacionada con el futuro del personaje suele generar conversación entre los seguidores de Marvel.

Spider-Man: Brand New Day X @MCUFilmNews

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día?

El estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día está programado para el próximo 31 de julio de 2026.

La película marcará el regreso de Peter Parker después de los acontecimientos ocurridos en No Way Home, donde el personaje enfrentó una de las transformaciones más importantes de su historia reciente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, la expectativa alrededor de la cinta ha crecido conforme se acerca su llegada a los cines.

Además del interés por conocer el rumbo que tomará el personaje, los seguidores también están atentos a cada anuncio relacionado con la producción, desde avances y material promocional hasta experiencias complementarias como Spidey Tracker.