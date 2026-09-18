Calendario COMPLETO de episodios de South Park temporada 29
South Park temporada 29 tendrá seis episodios con estrenos cada dos semanas hasta noviembre de 2026.
South Park ya estrenó su temporada 29, pero esta vez habrá que esperar más de una semana para ver cada capítulo.
La serie regresó en septiembre con nuevos episodios y un calendario que llevará esta entrega hasta noviembre.
La temporada comenzó el 16 de septiembre de 2026 en Comedy Central en Estados Unidos y posteriormente llegó a Paramount+ en los mercados donde está disponible.
En total serán seis episodios, con estrenos programados cada dos semanas.
¿Cuántos episodios tendrá South Park temporada 29?
La temporada 29 de South Park tendrá seis capítulos, uno más que las dos entregas anteriores, que estuvieron formadas por cinco episodios cada una.
Comedy Central dio a conocer las fechas desde antes del estreno, por lo que ya sabemos cuándo llegará cada capítulo y hasta cuándo tendremos nuevos episodios.
La espera será de dos semanas entre cada uno. El primero llegó el 16 de septiembre y el último está previsto para finales de noviembre.
Este es el calendario completo de South Park temporada 29
Si ya viste el primer episodio y estás esperando el siguiente, estas son las fechas anunciadas para toda la temporada.
- Episodio 1: miércoles 16 de septiembre de 2026
- Episodio 2: miércoles 30 de septiembre de 2026
- Episodio 3: miércoles 14 de octubre de 2026
- Episodio 4: miércoles 28 de octubre de 2026
- Episodio 5: miércoles 11 de noviembre de 2026
- Episodio 6: miércoles 25 de noviembre de 2026
Las fechas corresponden a la transmisión de Comedy Central en Estados Unidos. La disponibilidad en Paramount+ puede cambiar dependiendo del país.
Por ahora, tampoco se han anunciado los nombres de todos los capítulos. El primero de esta temporada se titula South American Biker Gangs.
¿De qué trató el primer episodio de South Park temporada 29?
El regreso de Stan, Kyle, Cartman y Kenny mantiene una de las características de la serie desde hace años, tomar situaciones actuales y llevarlas hasta el absurdo dentro de South Park.
En South American Biker Gangs, unas bicicletas eléctricas comienzan a circular por el pueblo y terminan involucrando tanto a los niños como a los adultos en el nuevo conflicto.
La temporada también llegó acompañada de una campaña en la que South Park cambió su nombre por South America, algo que los creadores utilizaron como parte de la promoción de los nuevos capítulos.
El cambio no afecta el nombre con el que encontramos la serie en Paramount+, donde continúa apareciendo como South Park.
¿Dónde ver South Park temporada 29?
En Estados Unidos, los nuevos capítulos se transmiten primero por Comedy Central. El episodio inicial se estrenó el miércoles 16 de septiembre a las 10 de la noche.
Posteriormente llegan a Paramount+, aunque aquí hay que considerar el país desde el que se vea la serie.
Paramount confirmó que los episodios están disponibles al día siguiente en Estados Unidos, Canadá y Australia. La temporada también se distribuye internacionalmente a través de la plataforma, pero las fechas pueden variar entre territorios.
Por eso, si ves que una fecha no coincide exactamente con la que aparece en Paramount+, no necesariamente existe un retraso. El calendario anunciado corresponde primero a su emisión estadounidense.
¿Por qué South Park temporada 29 estrena cada dos semanas?
A diferencia de otras temporadas que tuvieron emisiones semanales, los episodios de la temporada 29 salen cada dos semanas.
No se trata de una pausa inesperada entre capítulos. Comedy Central anunció desde mayo las fechas del 30 de septiembre, 14 y 28 de octubre, 11 y 25 de noviembre.
South Park también tiene una forma de producción poco habitual para una serie animada. Trey Parker y Matt Stone trabajan los episodios con tiempos reducidos antes de su transmisión, lo que durante años les ha permitido incluir temas recientes.
Parker incluso habló sobre esos tiempos cuando presentó la nueva temporada en mayo y señaló que el equipo volvería al trabajo hacia finales de agosto, pocas semanas antes del estreno de septiembre.