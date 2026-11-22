El mayor daño al INE no deriva sólo del escándalo de corrupción de Taddei, sino del cinismo político con que los partidos manejan sus consecuencias: aprovechar la degradación institucional en nombre de limpiar la “casa de la democracia”.

En plena crisis de credibilidad, lo que más debilita al INE es la actitud de la clase política ante sus responsabilidades. La simulación y manipulación reemplazan la confianza pública y la rendición de cuentas por desfachatez. Cuando las estrategias partidistas toman como rehén un órgano del Estado, la democracia pierde sustancia y se reducen a un trámite para legitimar decisiones ya tomadas. El caso enciende todas las alarmas. Los videos y grabaciones de Taddei y su contratista revelan la gravedad de sus corruptelas y cuestionan la integridad del sistema electoral. Se arriesga el regreso de la desconfianza crónica, la normalización de la mentira y la pugna en el fango entre partidos para saldar cuentas y obtener ventajas. El golpe afecta sobre todo a la 4T, que no ha logrado deslindarse del respaldo que su bloque dio a la expresidenta del INE.

Aun así, nadie lo considera irremediable. Expresidentes del INE, a modo de comité de salud pública, piden renovar todo el Consejo General para purificar al instituto, aunque la ley no lo prevea. Los partidos dicen defender al árbitro y desde la ciudadanía llaman a marchar para “salvarlo” de las “garras” de Morena, como otras veces; mientras tanto, Sheinbaum acusa a la oposición de pretender deslegitimar la elección de 2027.

Al final, la inercia sepultará el escándalo y las dudas sobre la capacidad del INE para conducir la elección. Se apoya en la idea de que no son sólo los 11 integrantes de su consejo general, sino una estructura profesional que garantiza la operación electoral; es decir, un avión en piloto automático mientras se desmorona la confianza en quienes lo dirigen.

En vez de esclarecer y corregir las fallas que albergan la corrupción y sancionar a los responsables, prevalecen la parálisis —sin avances conocidos en ninguna carpeta de investigación de la FGR— y los cálculos de corto plazo de Morena, que duda entre liberar la convocatoria para sustituir a Taddei o esperar que el Tribunal se lo exija. Parece buscarse que se asuma la deshonestidad como inevitable, evitar reformas urgentes y controlar daños políticos hasta que pase la tormenta.

A diferencia del escepticismo sano que obliga a vigilar al poder, el cinismo político pretende que la confianza se recupere sin rendir cuentas, aclarar lo sucedido ni sancionar a nadie. ¿Quién cree que nadie supo de una corrupción tan descarada en el INE, ni la ASF o los órganos internos de control ni los consejeros? Y pensar que regresará la normalidad con sólo cubrir el vacío de la renuncia de Taddei, como si la rendición de cuentas dejara de obligar al poder y aplicarse de forma selectiva o ignorarse por conveniencia política.

En ese juego, las tácticas dilatorias en el Congreso e intentos de culpar de corrupción al adversario acaban por igualar a todos y desplazar la deliberación. Así se bloquean consensos indispensables, desde la reforma del INE para que no repetir el caso hasta las reglas para elegir nueva presidencia.

Los desacuerdos sobre la convocatoria revelan ausencia de integridad y de coherencia ética para sanear el instituto. Las maniobras para ganar tiempo buscan conservar el statu quo hasta 2027, con una presidencia provisional sin fuerza para emprender una limpieza de fondo. A su vez, la judicialización del caso por el PAN le da a Morena una salida para usar su mayoría y destrabar la sucesión de Taddei, endosando a la oposición el costo de no construir acuerdos. Bajo la bandera de limpiar el INE persiste la vieja disputa por controlar su autonomía, antes mediante el sistema de cuotas partidistas y ahora, la mayoría de Morena. La diferencia es que el primero simulaba y el segundo arrasa a golpe de urnas, pero ninguno deja de ver al INE como pieza clave de dominio electoral.

El consenso sí es indispensable, pero no debe confundirse con el reparto de cuotas partidistas de los gobiernos de la alternancia, cuando ningún partido tenía mayoría en el Congreso; tampoco puede sustituirse por la imposición de Morena de una presidencia a modo. El INE necesita una salida genuinamente apartidista, no un nuevo reparto del poder disfrazado de renovación institucional. Porque limpiar la “casa de la democracia” no significa quedarse con ésta.