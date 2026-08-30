Sophia de KATSEYE anuncia que no formará parte del próximo tour en Europa por motivos de salud

Los fanáticos en Reino Unido y algunos países del viejo continente quedaron con el corazón triste con el anuncio de que Sophia de KATSEYE no formará parte del próximo tour en Europa por motivos de salud.

Después de que la cantante filipina Sophia Laforteza no fuera parte de las promociones del EP “WILD”, la noticia de que tampoco estaría en las primeras fechas de la gira Wildworld Tour cayó como un jarro de agua fría para quienes esperaban verla brillar por primera vez en vivo en los escenarios de ese lado del mundo.

El grupo internacional formado tras el fenómeno del programa The Debut: Dream Academy, un proyecto conjunto entre la potencia del K-Pop HYBE y el sello estadounidense Geffen Records, se encuentra en uno de los puntos más altos de su naciente carrera.

Con sencillos que se han vuelto virales a nivel mundial y una base de seguidores que crece a pasos agigantados día con día, el anuncio de que una de sus integrantes más carismáticas y destacadas debe dar un paso al costado de forma temporal en plena gira internacional no ha dejado a nadie indiferente.

KATSEYE X @katseyeworld

Sophia de KATSEYE no formará parte del Wildworld Tour en Europa

A través de la plataforma Weverse, KATSEYE anunció que Sophia no formaría parte del Wildworld Tour en sus fechas europeas, del 1 al 17 de septiembre.

Sophia se está centrando en su bienestar, y la compañía mantiene su firme compromiso de brindarle todo el apoyo y los recursos necesarios.

Pedimos sinceramente la cálida comprensión de los EYEKONS, ya que nuestra máxima prioridad siempre será la salud y el bienestar a largo plazo de nuestros artistas. Compartiremos más novedades a medida que estén disponibles. Por favor, sigan enviando su amor, cariño y apoyo a Sophia y a KATSEYE.

La agencia aseguró que está brindando todas las facilidades y recursos necesarios para que la recuperación de la cantante sea completa y libre de presiones antes de planificar su eventual regreso a los compromisos públicos.

Además, se confirmó que las presentaciones agendadas en Europa continuarán según el calendario previsto, pero adaptadas a una formación de cuatro integrantes (Daniella, Lara, Megan y Yoonchae), quienes han estado reestructurando las posiciones de baile y el reparto de líneas vocales para cubrir la ausencia de su compañera.

A esto hay que sumarle la situación de Manon, la sexta integrante de KATSEYE, quien lleva seis meses en hiatus indefinido y sin mención alguna sobre su regreso o su salida definitiva.

KATSEYE X @katseyeworld

¿Qué dijo EYEKON sobre la noticia?

El caso de Sophia de KATSEYE reaviva una discusión muy necesaria dentro de la industria musical contemporánea: el manejo de la fatiga física y la salud mental en jóvenes artistas. En los últimos años, un número creciente de estrellas de la música internacional y del mundo del K-Pop han comenzado a priorizar el autocuidado y a pausar sus actividades públicas cuando sus cuerpos emiten señales de alerta.

Las muestras de cariño para Sophia han trascendido fronteras, a través de mensajes en redes sociales, EYEKON (nombre del fandom) han comentado que la salud de Sophia es primero; priorizando su estabilidad física y emocional por encima de cualquier expectativa musical.

Además, también han hecho énfasis en diversas plataformas sobre si será necesario que KATSEYE tenga un descanso total para todas las miembros, teniendo en cuenta la situación de Manon, ahora Sophia y Megan, quien recientemente se perdió de apariciones debido a una lesión.

¿Vendrá KATESYE a México?

KATSEYE estará de regreso en México con su Wildworld Tour el próximo 27 y 28 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes.