Fan de BTS burló la seguridad para intentar subir al escenario en concierto de Chicago

Durante el Arirang World Tour en el estadio Soldier Field de Chicago se vivió un momento de sorpresa cuando un fan de BTS burló la seguridad para intentar subir al escenario en pleno concierto.

Fue durante la segunda fecha de lo que prometía ser una fiesta de luces, coreografías y emoción contenida tras años de espera por parte de ARMY, nombre del fandom del grupo surcoreano, que un hombre congeló los corazones de la multitud por unos segundos.

El espectador rompió todos los protocolos de contención del recinto e intentó trepar hacia la tarima principal donde los siete integrantes realizaban su presentación. La escena provocó una ola instantánea de gritos entre el público que abarrotaba el estadio, activando de inmediato las alarmas del equipo de escoltas y la seguridad local para evitar que la persona lograra un contacto directo con los cantantes.

Fan intenta subir al escenario BTS X @btschartsxdaily

Fan de BTS intenta subir al escenario en concierto de Chicago

Mientras BTS interpretaba “IDOL” y se preparaba para bajar del escenario, un fan vestido con una playera de Suga, integrante del grupo, logró burlar las vallas de separación situadas entre la zona de la pista VIP y la estructura principal del escenario.

Aprovechando una distracción en los puntos de control laterales, el fanático comenzó a escalar a toda prisa por uno de los accesos técnicos para acercarse a BTS.

La rápida intervención del personal de seguridad impidió que el intruso hiciera contacto físico con los chicos, siendo placado y sometido en la base del escenario antes de que pudiera subir una de las rampas; después de ser sometido, fue escoltado fuera de las instalaciones.

En los videos compartidos en TikTok y X, se muestra el escenario del Soldier Field mientras suena la música a todo volumen. De pronto, los espectadores enfocan a un individuo con ropa oscura que salta precipitadamente por encima de la primera barrera metálica de contención.

Se observa al sujeto correr a toda velocidad cruzando el espacio reservado para los fotógrafos y la seguridad, intentando aferrarse a los escalones de acceso a la tarima.

En apenas tres segundos, dos guardias de seguridad aparecen en el encuadre desde los extremos, rodeando al intruso y tacleándolo fuertemente contra el suelo antes de que pudiera colocar un pie en la plataforma de los miembros de la banda.

Fan intenta subir al escenario BTS X @bts_bighit

¿Qué dijo ARMY del incidente?

El fan que intentó subir al escenario con BTS compartió en su cuenta de TikTok su experiencia, recibiendo comentarios negativos por parte de ARMY; incluso hizo un live en Twitch para contar su experiencia.

Sin embargo, el incidente en el Soldier Field ha puesto bajo la lupa los dispositivos de control logístico implementados para espectáculos de la magnitud de la gira Arirang. Con una capacidad que supera los 60,000 espectadores por noche, los recintos deportivos enfrentan un desafío al gestionar el flujo de multitudes entusiasmadas por estar cerca de sus ídolos.

Muchas producciones optan por plataformas de menor altura para mejorar la visibilidad de las primeras filas, lo que reduce el tiempo de reacción necesario si alguien decide saltar.

El brillo de los efectos pirotécnicos, las pantallas gigantes y el estruendo de los altavoces pueden dificultar que los guardias identifiquen movimientos anómalos de forma inmediata.

A raíz de lo sucedido en Chicago, diversos sectores del fandom han comenzado a exigir que, en las futuras presentaciones de BTS, se fortalezca el número de vallas de contención intermedias y aumente el número de seguridad dedicados exclusivamente a la vigilancia del perímetro de la tarima.