Cameron Diaz: así fue como llegó a cobrar 40 millones de dólares por protagonizar una película

Cameron Diaz cumple 54 años este 30 de agosto y su trayectoria en Hollywood permite recordar cómo pasó de ser una joven actriz que debutó en La máscara a convertirse en una de las intérpretes más cotizadas de su generación.

Su carrera incluye comedias, películas de acción y grandes producciones animadas. Entre ellas destaca Los Ángeles de Charlie, cinta que marcó una etapa importante en su consolidación como una de las actrices más populares de Hollywood.

Aunque durante años ha circulado la versión de que Diaz llegó a cobrar 40 millones de dólares por protagonizar esta franquicia, las cifras disponibles muestran una historia diferente.

¿Cuánto cobró Cameron Diaz por Los Ángeles de Charlie?

Cuando Los Ángeles de Charlie llegó a los cines en 2000, Cameron Diaz ya era una actriz reconocida gracias a títulos como La máscara, La boda de mi mejor amigo y Loco por Mary.

La producción de Sony retomó la popular serie de televisión de la década de 1970 y colocó a Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu como las nuevas integrantes del equipo de detectives. La apuesta resultó exitosa: la película recaudó 40.1 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos.

El estudio apostó por una cinta de acción protagonizada por mujeres en una época en la que las grandes producciones de este género estaban dominadas por estrellas masculinas.

Sin embargo, no existe registro de que Diaz recibiera 40 millones de dólares por esta película.

Se sabe que, por la primera cinta, la actriz recibió 12 millones de dólares, una cantidad superior al sueldo de sus compañeras. Para la secuela, se informó que Cameron Diaz recibiría 20 millones de dólares por participar en la segunda parte de Los Ángeles de Charlie.

Esa cantidad igualaba el salario de Julia Roberts y colocaba a Diaz dentro de un selecto grupo de actrices capaces de negociar cifras de ese nivel.

Por ello, la historia de los 40 millones necesita una precisión: esa cifra no corresponde al salario de Diaz por la primera película de Los Ángeles de Charlie.

Cameron Diaz y Los Ángeles de Charlie: la película que impulsó su carrera en Hollywood

La importancia de Los Ángeles de Charlie para Cameron Diaz va más allá de su salario.

La producción representó una apuesta importante para Sony Pictures. Antes de su estreno, distintos medios describieron el proyecto como una de las grandes apuestas de Hollywood por una película de acción protagonizada por mujeres.

Drew Barrymore, además de protagonizarla, participó como productora, mientras que Diaz interpretó a Natalie Cook y Lucy Liu dio vida a Alex Munday. El trío se convirtió en uno de los elementos centrales de la campaña de promoción de la cinta.

El resultado fue favorable para el estudio. Con un debut de 40.1 millones de dólares, Los Ángeles de Charlie se colocó en el primer lugar de la taquilla estadounidense.

El éxito de la cinta abrió la puerta a una secuela. Para entonces, la posición de Diaz dentro de la industria había cambiado de manera considerable.

La actriz ya no era únicamente la intérprete de comedias románticas que había conquistado al público en los años noventa. Ahora también tenía experiencia como protagonista de una franquicia de acción y como parte de una producción de gran presupuesto.

Ese cambio fue fundamental para sus siguientes negociaciones.

¿Cómo llegó Cameron Diaz a cobrar millones por sus películas?

La historia salarial de Cameron Diaz se construyó a lo largo de varios años y estuvo relacionada con el éxito de las películas en las que participó.

Después de su debut en La máscara, Diaz apareció en proyectos como La boda de mi mejor amigo y Loco por Mary. Este último título fue especialmente importante para su consolidación como una de las principales figuras de la comedia cinematográfica.

Entre 1994 y 2014, la actriz protagonizó más de medio centenar de películas y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood. También llegó a ser considerada la actriz mejor pagada del mundo durante 2007 y 2008, con pagos de 20 millones de dólares por proyecto cinematográfico.

Pero el salto más llamativo ya se había producido a comienzos de los años 2000.

Después de Los Ángeles de Charlie, Diaz participó en Shrek, donde prestó su voz a la princesa Fiona, además de protagonizar Vanilla Sky y Gangs of New York. Estos proyectos ampliaron su presencia en diferentes géneros y la mantuvieron como una de las figuras más solicitadas de Hollywood.

Así, Los Ángeles de Charlie no fue necesariamente la película que le pagó 40 millones de dólares, pero sí formó parte de una etapa decisiva para que Cameron Diaz pudiera negociar contratos cada vez más elevados.

La carrera de Cameron Diaz muestra cómo una actriz puede transformar su posición dentro de Hollywood a partir de una combinación de éxitos comerciales, personajes memorables y proyectos de gran alcance.

En el caso de Los Ángeles de Charlie, las cifras disponibles permiten separar el rumor de los datos: los 40 millones de dólares no corresponden al sueldo que recibió por la primera película. Su evolución salarial fue progresiva y alcanzó cifras mucho mayores en una etapa posterior de su trayectoria.