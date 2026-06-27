"Son muchas banderas las que veo...": Bad Bunny envía mensaje a Venezuela tras los terremotos

Lo que comenzó como una noche de música en Londres terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos para los seguidores de Bad Bunny.

En medio de su presentación, el cantante puertorriqueño detuvo el concierto para hablar sobre la comunidad latina que vive lejos de su país y, especialmente, para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, que atraviesa horas muy difíciles tras los terremotos que sacudieron al país.

Frente a miles de personas, el intérprete recordó que emigrar implica llevar siempre consigo una parte del lugar donde uno nació.

Cuando uno sale de su país a otro, automáticamente uno se convierte en un turista. Si decides quedarte, pasas de ser un emigrante. Pero no importa cuánto tiempo vivas en otro lugar, tu casa siempre será tu tierra, expresó.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y, poco después, comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del artista.

Bad Bunny REUTERS

"Siempre hay una bandera que veo": el mensaje que conmovió a los venezolanos

Después de hablar sobre la experiencia de vivir lejos del lugar de origen, Bad Bunny explicó que en cada concierto suele encontrarse con personas de distintos países latinoamericanos.

Sin embargo, confesó que hay una bandera que siempre llama su atención.

Somos muchos los latinos alrededor del mundo. En cada lugar al que voy veo muchas banderas y eso me llena de orgullo. Pero siempre hay una que veo muy seguido y es la de Venezuela, comentó.

El cantante aseguró que conoce el esfuerzo y los sacrificios que muchas personas han tenido que hacer para salir adelante lejos de su país, razón por la que quiso dedicar unas palabras especiales en un momento tan complicado.

Hoy más que nunca, a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, todos los latinos alrededor del mundo estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza. Son un país valiente y sé que podrán salir adelante, dijo.

Finalmente cerró con una frase que fue ampliamente compartida en redes sociales:

"De parte de un turista en Londres, con el alma en Puerto Rico y el corazón hoy con ustedes en Venezuela.

Venezuela enfrenta una tragedia tras los terremotos

El mensaje de Bad Bunny llega mientras Venezuela vive una emergencia nacional después de que dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieran el país con apenas segundos de diferencia.

La zona más afectada ha sido el estado costero de La Guaira, donde edificios completos colapsaron y decenas de familias quedaron atrapadas bajo los escombros.

Hasta el momento, el saldo preliminar supera las mil 400 personas fallecidas, además de miles de heridos y desaparecidos. Organismos internacionales también estiman que millones de habitantes resultaron afectados por el desastre.

Las labores de rescate continúan contrarreloj, aunque con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

Se estima que los costos de los daños pueden ascender a 6 mil 700 millones de dólares, 6 por ciento del PIB. AFP

Sobrevivientes denuncian falta de apoyo

Mientras brigadas de distintos países trabajan en las zonas devastadas, varios habitantes han expresado su desesperación por la lentitud con la que, aseguran, han llegado los apoyos.

Familias enteras permanecen buscando a sus seres queridos entre montañas de concreto, muchas veces utilizando únicamente sus propias manos o herramientas improvisadas.

Algunos sobrevivientes han señalado que todavía hacen falta maquinaria pesada, plantas eléctricas y más personal especializado para remover los escombros.

Las imágenes que llegan desde La Guaira muestran calles destruidas, edificios reducidos a montones de concreto y cientos de personas esperando noticias de familiares desaparecidos.

Venezuela se vio catastróficamente afectada por un par de terremotos el 24 de junio. AFP

La ayuda internacional comienza a llegar

Diversos países ya han enviado equipos especializados para colaborar en las tareas de rescate.

Estados Unidos anunció apoyo económico y el despliegue de recursos aéreos y marítimos para facilitar las operaciones humanitarias, mientras brigadas provenientes de más de una veintena de naciones trabajan junto a rescatistas venezolanos.

Uno de los momentos más esperanzadores ocurrió cuando un bebé recién nacido fue localizado con vida después de permanecer varias horas atrapado entre los restos de un edificio. El rescate fue celebrado por quienes participaban en las labores y se convirtió en una de las pocas noticias alentadoras en medio de la tragedia.