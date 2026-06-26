"No aparece": Alicia Machado enfrenta dolorosa incertidumbre tras terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela no solo dejaron daños materiales y personas afectadas, también cambiaron la vida de miles de familias. Entre ellas está la de Alicia Machado, quien decidió hablar públicamente sobre la situación que atraviesan sus seres queridos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz y ex Miss Universo agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido, pero dejó claro que su preocupación sigue siendo enorme.

Aunque confirmó que algunos integrantes de su familia lograron ponerse a salvo, explicó que otros continúan viviendo momentos muy complicados debido a las consecuencias del desastre.

"Tengo un tío que no aparece": la preocupante declaración

Uno de los momentos más duros de su mensaje fue cuando reveló que un familiar cercano permanece sin ser localizado.

La conductora explicó que un tío continúa desaparecido tras el paso de los terremotos, situación que mantiene a toda la familia con incertidumbre mientras avanzan las labores de búsqueda.

Mi hermano el mayor perdió su apartamento... Mi mamá también estaba allá visitando estos días, tuvo que salir corriendo... Tengo un tío que no aparece, expresó visiblemente afectada.

Hasta el momento, no se ha informado si la falta de comunicación está relacionada con los daños en la infraestructura o si las autoridades continúan realizando trabajos de búsqueda en la zona donde se encontraba.

Su hermano perdió su departamento tras el sismo

Machado también contó que uno de sus hermanos fue de los más afectados por el movimiento telúrico.

Según relató, el edificio donde vivía sufrió daños importantes y el departamento quedó inhabitable.

La evacuación fue especialmente complicada. La actriz explicó que su hermano tuvo que ser auxiliado para descender por las escaleras del inmueble junto con su familia, en medio del miedo provocado por los daños estructurales.

Fue muy terrible para él. Lo tuvieron que sacar casi que cargado por las escaleras. Fue muy traumático el momento con su hija y la familia, comentó.

Afortunadamente, todos lograron salir con vida, aunque ahora enfrentan la pérdida de su hogar.

Venezuela. Reuters

Su madre también vivió momentos de angustia

La preocupación de Alicia Machado aumentó porque su mamá también se encontraba en Venezuela cuando ocurrieron los terremotos.

De acuerdo con la actriz, estaba de visita en el país y tuvo que abandonar rápidamente el lugar donde se hospedaba para ponerse a salvo.

Aunque logró escapar sin sufrir lesiones, la experiencia dejó una fuerte impresión en toda la familia.

Las imágenes de edificios dañados y personas buscando refugio hicieron que la actriz siguiera de cerca todo lo que ocurría desde el extranjero.

Venezuela Reuters

Pide ayuda internacional para reforzar los rescates

Durante su mensaje, Alicia Machado insistió en que una de las mayores necesidades en estos momentos es fortalecer las labores de búsqueda y rescate.

Por ello hizo un llamado a distintos gobiernos para que envíen brigadas especializadas que apoyen a los equipos que ya trabajan en las zonas afectadas.

La actriz mencionó a México, Colombia y Chile, además de agradecer el respaldo que diversos países han comenzado a brindar a Venezuela.

En especial, pidió el apoyo de los rescatistas mexicanos conocidos como "Topos", reconocidos internacionalmente por su experiencia en terremotos y colapsos de edificios.

Necesitamos brigadas de rescate. En este momento eso es lo más importante, expresó.

También manifestó su confianza en que las autoridades venezolanas colaboren para facilitar el ingreso de personal especializado y acelerar las labores de rescate.

Un llamado para no olvidar a los afectados

Alicia Machado aprovechó su alcance en redes sociales para pedir que la tragedia no pase desapercibida.

Recordó que muchas personas permanecen incomunicadas porque las redes de servicios resultaron afectadas y que numerosas familias aún esperan noticias de sus seres queridos.

La actriz pidió a sus seguidores mantenerse atentos a la situación y solidarizarse con quienes hoy enfrentan las consecuencias del desastre.

Alicia Machado 1966

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros y las autoridades actualizan el balance de víctimas y daños, Alicia Machado mantiene la esperanza de recibir noticias de su tío y de que más personas puedan ser rescatadas con vida.