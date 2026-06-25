"Ayuden a mi país": El desgarrador mensaje de Gaby Spanic tras el terremoto en Venezuela

La tragedia que golpeó a Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el miércoles también conmovió a la actriz Gaby Spanic. La protagonista de exitosas telenovelas compartió un video en sus redes sociales en el que aparece visiblemente afectada mientras pide apoyo para su país.

Con la voz entrecortada y al borde del llanto, la actriz aseguró que la emergencia ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades y pidió a distintos países sumarse con ayuda humanitaria para atender a los miles de afectados.

Su mensaje rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano y compartieron el llamado de la actriz.

El emotivo llamado de la actriz

Durante el video, Gaby Spanic explicó que Venezuela enfrenta una situación muy complicada y que, ante la magnitud del desastre, necesita apoyo internacional.

La actriz expresó:

Eh, Venezuela no está preparado para este tipo de desgracias. No tiene equipamiento, ambulancias. Yo le pido a... a todos los países del mundo, ayuden a mi país enviando ayuda económica, ambulancias, medicamentos, rescate... porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido terrible. Y Venezuela no tiene los insumos, no tiene la capacidad de... de salvar a tantas gentes, inocentes seres humanos y venezolanos que están padeciendo terriblemente. Y le hago un llamado al mundo entero que nos... nos ayude a tener paz y... y a salvar a tanta gente que ha perdido su hogar y que están bajo los escombros.

Las palabras de la actriz reflejaron la preocupación por las personas que permanecen atrapadas entre los escombros y por quienes perdieron sus hogares tras los sismos.

Dos terremotos sacudieron Venezuela en menos de un minuto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos en un intervalo de apenas 39 segundos.

De acuerdo con el organismo, primero ocurrió un movimiento de magnitud 7.2 y, segundos después, un segundo sismo de magnitud 7.5, considerado el principal. Ambos tuvieron epicentros separados por aproximadamente 45 kilómetros y ocurrieron a diferentes profundidades.

Los movimientos fueron tan intensos que se sintieron en distintas regiones del país e incluso en zonas de Colombia. Además, provocaron el colapso de edificios en Caracas y fueron seguidos por una veintena de réplicas.

Venezuela. AFP

Según los registros históricos del USGS, el terremoto de magnitud 7.5 es el más fuerte que ha afectado a Venezuela en más de un siglo. El antecedente más cercano ocurrió el 29 de octubre de 1900, cuando un sismo estimado en magnitud 7.7 causó importantes daños frente a las costas del país.

Aumenta el número de víctimas

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la tragedia durante una transmisión oficial.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de personas fallecidas aumentó a 188, mientras que 1,520 personas resultaron heridas como consecuencia de los terremotos.

Los equipos de emergencia continúan realizando labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados y zonas afectadas, mientras cientos de familias permanecen en refugios temporales tras perder sus viviendas.

La magnitud del desastre ha complicado las labores de atención, por lo que organismos y ciudadanos han insistido en la necesidad de recibir apoyo internacional para atender a los afectados.

Venezuela AFP

Un mensaje que conmovió a miles

La reacción de Gaby Spanic no pasó desapercibida. Más allá de su trayectoria en la televisión, la actriz habló como una venezolana preocupada por lo que ocurre en su país y utilizó sus redes sociales para amplificar el llamado de quienes hoy enfrentan una de las peores tragedias naturales de las últimas décadas.

Su mensaje fue compartido por miles de usuarios, quienes expresaron su solidaridad con las víctimas y coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para ayudar a las comunidades afectadas.

Gaby Spanic Especial

Mientras continúan las labores de rescate y aumenta el número de personas damnificadas, el llamado de la actriz busca que la emergencia en Venezuela no pase desapercibida y que la ayuda llegue lo antes posible a quienes hoy luchan por salir adelante tras los devastadores terremotos.