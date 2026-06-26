Famosos fallecidos en Venezuela tras los devastadores terremotos

Los destructivos terremotos que azotaron a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 cobraron la vida de varias figuras del espectáculo nacional. Los cuerpos de rescate confirmaron el deceso de la actriz Yorgelis Delgado, los integrantes de la banda Van Der Dijs y el reconocido DJ Marlon Pérez, atrapados en los derrumbes provocados por un inusual fenómeno científico.

El desastre ocurrió mediante un doblete sismico, consistente en dos terremotos de gran potencia consecutivos separados por tan solo 39 segundos. El primer sismo registró una magnitud de 7.2 a las 18:04 hora local con epicentro en San Felipe, Yaracuy. El segundo movimiento alcanzó una magnitud de 7.5 cerca de Yumare, con una profundidad superficial que desató una fuerza extrema en la superficie.

Actriz Yorgelis Delgado. Especial

La actriz Yorgelis Delgado, de 44 años y recordada por la serie Entre Tú y Yo, falleció junto a su madre al colapsar el edificio donde residían. Los cuatro miembros de la agrupación musical Van Der Dijs también perdieron la vida debido a los colapsos estructurales. Las víctimas del grupo son el vocalista Manuel van Der Dijs, el guitarrista Gabriel Gómez, el bajista Xander Hernández y el baterista Abraham Foucault.

Zonas de desastre y pérdidas en la farándula

El gremio musical también lamentó la muerte del DJ Marlon Pérez, quien pereció trágicamente al lado de su esposa embarazada durante las sacudidas. Por otra parte, la exreina de belleza y finalista del Miss Venezuela 1985, Giselle Reyes, confirmó mediante sus redes el deceso de su madre a causa del impacto de los sismos.

Las autoridades declararon formalmente a La Guaira como zona de desastre tras registrar el colapso masivo de más de 100 edificios residenciales y turísticos. Sectores densamente poblados como Catia La Mar, Playa Grande, Puerto Viejo y Tanaguarenas sufrieron la destrucción de su infraestructura. El sistema hospitalario de este estado litoral quedó totalmente colapsado por la emergencia.

DJ Marlon Pérez y su esposa embarazada fallecieron en Venezuela IG marlonperez.dj

La capital, Caracas, reportó graves daños estructurales, agrietamientos profundos en múltiples complejos habitacionales y la suspensión total de los servicios de energía eléctrica, telefonía móvil, metro y gas natural. Las autoridades aeroportuarias ordenaron el cierre inmediato del Aeropuerto Internacional de Maiquetía debido a las severas afectaciones detectadas en su pista e instalaciones principales.

Impacto internacional del fenómeno sismológico

Las localidades de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, recibieron el impacto directo de las ondas sísmicas por su cercanía a los epicentros. Ciudades de los estados Carabobo, Aragua y Miranda ejecutaron desalojos masivos de la población civil ante los cortes de servicios públicos y daños materiales en las vías terrestres.

Escombros en La Guaira tras el terremoto. REUTERS

El doble sismo liberó una cantidad de energía tan masiva que las ondas cruzaron las fronteras continentales y marítimas del país sudamericano. Habitantes del norte de Colombia, incluyendo la capital Bogotá, reportaron la percepción clara del movimiento telúrico en pisos altos. El fenómeno también activó alertas preventivas en el norte de Brasil y en las islas del Caribe como Aruba, Bonaire y Curazao.

Los equipos de emergencia nacionales e internacionales concentran sus esfuerzos en la remoción de escombros en los centros urbanos más afectados. Los balances oficiales de víctimas fatales e infraestructura dañada continúan en aumento mientras los cuerpos de seguridad aseguran las zonas de riesgo.