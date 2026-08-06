Son como niños 3: Inicia el rodaje con Adam Sandler, Salma Hayek y el elenco original

La cámara corre nuevamente para Adam Sandler y su grupo de amigos. El actor estadounidense confirmó el inicio de grabaciones de Son Como Niños 3, la secuela que aterriza en la plataforma Netflix más de una década después de su última entrega. Un video filtrado desde el set ratificó que la producción de esta comedia familiar ya trabaja de forma activa.

La empresa de streaming oficializó el proyecto original durante su presentación inicial en el mes de mayo. Ahora, el comediante vuelve a ponerse en los zapatos de Lenny Feder para liderar esta franquicia que permaneció en pausa desde 2013. Sandler funge también como guionista de la historia junto a Tim Herlihy, colaborador habitual en los proyectos de su productora Happy Madison.

Inicio del rodaje de Son como niños 3. Foto de IG: Adam Sandler

Para esta tercera parte, la silla de director cambia de dueño en el set. Kyle Newacheck toma el control del largometraje tras colaborar con el actor principal en cintas como Misterio a Bordo y la próxima secuela Happy Gilmore 2. La decisión marca la salida definitiva de Dennis Dugan, quien dirigió los dos primeros éxitos taquilleros de la franquicia.

Las dos primeras entregas dominaron las salas internacionales al amasar cientos de millones de dólares en venta de boletos. Esta vez, la producción abandona los cines tradicionales y salta directo al mercado digital bajo el cobijo de Netflix, proyectando alcanzar a millones de suscriptores directamente en sus hogares el día de su estreno global.

El regreso del elenco original a la pantalla

Los reportes de producción anticipan la reunión del quinteto original completo. Los actores Kevin James, Chris Rock y David Spade retoman sus papeles clásicos para esta nueva aventura en pantalla. A la fórmula cómica se suma el esperado retorno de Rob Schneider, quien interpreta nuevamente a Rob Hilliard después de perderse la segunda entrega por motivos de agenda.

La alineación femenina también alista su respectiva participación protagónica frente a las cámaras. Fuentes de la industria del entretenimiento esperan que Salma Hayek, Maya Rudolph y Maria Bello vuelvan a encarnar a las esposas del grupo. Los directivos mantienen el anuncio del reparto completo bajo absoluta reserva, pero las negociaciones apuntan a consolidar el equipo original.

Salma Hayek con un vestido rojo. REUTERS

Nuevas fronteras y la crisis de los sesenta años

La trama de esta nueva secuela abandona las cabañas estadounidenses y cruza el océano Atlántico. El guion obliga a Lenny, Eric, Kurt, Marcus y Rob a emprender un viaje rumbo a Europa, acompañados por sus parejas sentimentales. El motivo de la travesía involucra el sensible fallecimiento de un amigo muy cercano a la icónica pandilla.

El objetivo principal de los personajes radica en esparcir las cenizas de su compañero en el Viejo Continente. Al mismo tiempo, los protagonistas deben demostrar que todavía saben divertirse al máximo sin importar su edad. Todo esto ocurre mientras enfrentan con humor la entrada oficial a la difícil década de los 60 años.

Rob Hilliard (Rob Schneider) junto a su esposa Gloria (Joyce Van Patten) Foto: Sony Pictures

El equipo técnico y artístico prepara exhaustivas jornadas de filmación en diversas locaciones internacionales. La logística de la producción incluye trabajos de rodaje en Estados Unidos, Italia y Francia, lo que garantiza un drástico cambio de paisaje. El viaje europeo representa la apuesta visual más ambiciosa de la saga cómica hasta este preciso momento.

Los ejecutivos de la compañía guardan absoluto silencio sobre la fecha exacta de lanzamiento. Los calendarios de postproducción de la industria sugieren que la película llegará a los catálogos globales durante el año 2027. Los fanáticos de la franquicia aguardan las próximas imágenes oficiales que emerjan directamente desde las locaciones de filmación en el territorio europeo.