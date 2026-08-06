Sabrina Sabrok desata críticas tras confesar que no tiene interés en ver a su hija

La modelo y cantante Sabrina Sabrok, volvió a estar en el centro de la conversación pública, luego de hablar sobre la relación que mantiene con su hija y asegurar que actualmente no tiene intención de convivir con ella.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la también creadora de contenido para adultos, explicó que cumple con sus responsabilidades legales, entre ellas el pago de la pensión alimenticia, pero afirmó que no busca tener contacto con la menor.

Foto: Instagram itssabrinasabrok

¿Qué dijo Sabrina Sabrok sobre la relación con su hija?

Ante las preguntas de los reporteros sobre si tiene interés en reencontrarse con su hija, Sabrina respondió que no es algo que esté buscando en este momento.

La actriz explicó que las ocasiones en las que tuvo convivencia con la menor fueron complicadas, debido a que el padre de la niña colocaba cámaras, por lo que decidió mantenerse alejada para evitar conflictos.

Yo nada más cumplo con lo que me dicta el juez, la pensión y ya", declaró ante los medios.

¿Sabrina Sabrok cree que su hija podría buscarla en el futuro?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su hija, al crecer, quiera acercarse a ella, Sabrina señaló que no considera probable ese escenario.

Sabrina comentó que desconoce qué información tiene la menor sobre su historia familiar y mencionó que, debido a la condición de su hija, no sabe qué tanto conoce sobre su vínculo como madre, además dijo que “no debe saber que yo soy la mamá”.

Foto: Instagram itssabrinasabrok

Sabrina Sabrok aseguró que, aunque no tiene convivencia con su hija, sí ha cumplido con la responsabilidad económica que le corresponde.

La actriz afirmó que continúa pagando la pensión y pidió que no se difundan versiones falsas sobre su situación.

Yo paso mi pensión y cumplo porque luego la gente en redes anda inventando", expresó.

Sabrina señaló que la reacción del público hacia su caso está relacionada con los estereotipos sobre la maternidad.

Sabrina comparó su situación con la de hombres que, según dijo, también se alejan de sus hijos o no cumplen con sus obligaciones, pero considera que las mujeres reciben mayor cuestionamiento social cuando atraviesan situaciones similares.

Foto: Instagram itssabrinasabrok

Sabrina aseguró que siempre ha trabajado para mantenerse por cuenta propia y afirmó que, a sus 55 años, continúa enfocada en sus responsabilidades y en su carrera profesional.

Las declaraciones de Sabrina Sabrok provocaron diversas opiniones entre los usuarios de redes sociales. Algunos internautas cuestionaron la postura de la actriz y señalaron que su decisión de no convivir con su hija podría estar relacionada con la condición de la menor.

Por otro lado, hubo quienes defendieron a la modelo y consideraron que, mientras cumpla con sus responsabilidades legales, como el pago de la pensión alimenticia, la situación no debería generar mayores cuestionamientos.