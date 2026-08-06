Filtran fotos del funeral de César Gastélum: así despidieron al influencer asesinado en Culiacán

Las primeras fotografías del funeral de César Gastélum comenzaron a difundirse este 6 de agosto, apenas dos días después de que el influencer fuera asesinado durante un ataque armado en Culiacán, Sinaloa.

Las imágenes, compartidas en distintas plataformas, muestran parte de la despedida que familiares, amigos y personas cercanas organizaron para el creador de contenido de 25 años, cuyo homicidio generó gran impacto entre sus seguidores.

En una de las fotografías se aprecia un arreglo floral que habría sido enviado por Alejandro Fierro, conocido en redes sociales como "Elsa Buchona", quien acompañaba a César cuando ocurrió el ataque armado. También se observa una fotografía del influencer colocada junto al féretro, rodeada de flores.

Las fotos rápidamente comenzaron a viralizarse y cientos de usuarios aprovecharon para enviar mensajes de despedida, recordando el contenido que César compartía diariamente en TikTok.

Con más de 577 mil seguidores, el joven era conocido por publicar videos de comedia y sketches bajo la cuenta @cesargastelum04, donde poco a poco logró construir una comunidad que hoy lamenta su muerte.

Revelan fotos del funeral de César Gastélum redes sociales

El ataque ocurrió mientras realizaba una transmisión

El asesinato de César Gastélum ocurrió la noche del 4 de agosto en el estacionamiento de un restaurante KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el influencer y sus acompañantes se encontraban grabando contenido para redes sociales. En esa ocasión estaban disfrazados de repartidores de comida como parte de un reto para sus transmisiones.

Momentos antes del ataque, una motocicleta con dos personas pasó frente al lugar. Uno de los acompañantes incluso expresó su preocupación.

Esos chavalos me dan miedo, comentó segundos antes del crimen.

Poco después, los agresores regresaron y uno de ellos disparó directamente contra César. El creador de contenido murió en el lugar, mientras que las personas que lo acompañaban resultaron ilesas.

El caso más reciente es César Gastélum, asesinado durante una transición en vivo afuera de un restaurante en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a unos metros de la Fiscalía General del Estado. Foto: Especial

El momento quedó registrado en la transmisión en vivo que realizaba en la plataforma Kick, la cual posteriormente suspendió el canal donde emitía su contenido.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación

Tras el homicidio, el Gabinete de Seguridad informó que una de las líneas de investigación está relacionada con algunas publicaciones que César Gastélum compartía en redes sociales y que hacían referencia a una facción del crimen organizado.

Las autoridades aclararon que las investigaciones siguen en curso y hasta el momento no han establecido una relación directa entre ese contenido y el asesinato del influencer.

Entre los personajes más conocidos que interpretaba estaba el llamado "padre bélico", una parodia de un sacerdote sinaloense que incluía referencias al contexto de seguridad en la entidad y mencionaba corporaciones como la Guardia Nacional, elementos estatales y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Foto: Instagram cesargastelum_57

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer completamente el caso y localizar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque.

"La Beba" se despide entre lágrimas

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la creadora de contenido conocida como "La Beba", quien había grabado con César su último video antes del ataque.

A través de Instagram publicó una fotografía de ambos en blanco y negro acompañada del mensaje:

Todavía no puedo creer que esto sea verdad.

Más tarde se supo que la influencer recibió la noticia mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Su madre la llamó llorando porque creyó que ella también estaba con César en el momento del ataque.

La Beba se volvió tendencia tras enterarse en una transmisión en vivo de la muerte de César Gastélum. IG

Al enterarse de lo ocurrido y ver que el video ya circulaba en redes sociales, decidió terminar la transmisión. Antes de hacerlo, alcanzó a decir:

Güey, teníamos una date mañana, me iba a traer serenata.

Un caso que vuelve a encender las alertas en Sinaloa

El asesinato de César Gastélum se suma a una serie de homicidios de creadores de contenido registrados en Sinaloa desde septiembre de 2024, en medio del recrudecimiento de la violencia en la entidad.

En ese periodo también fueron asesinados otros influencers como Leovardo Aispuro "El Gordo Peruci", Juan Carlos "El Chilango", Miguel Vivanco "El Jasper", Agustín Paul "El Pinky", Gerardo Moya "El Jerry", Adalberto Peña "El Tata" y Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys, entre otros.

César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán. Especial

César incluso había mostrado públicamente su cercanía con Leovardo Aispuro. En diciembre de 2024 compartió una fotografía frente a su tumba con el mensaje: "Jamás olvidaré todos los consejos que me diste".

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el asesinato de César Gastélum, mientras la investigación continúa para esclarecer uno de los casos que más ha sacudido a la comunidad de creadores de contenido en México.