"Está cucu": Cynthia Klitbo lanza inesperado dardo contra Bárbara Torres y las redes estallan

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México sigue generando momentos que rápidamente se vuelven tendencia en redes sociales. Esta vez, la protagonista fue Cynthia Klitbo, quien durante una conversación dentro del reality lanzó fuertes comentarios sobre Bárbara Torres, actriz recordada por interpretar a "Excelsa" en La Familia P. Luche.

Todo ocurrió durante una dinámica entre los habitantes, cuando el nombre de Bárbara salió a la conversación. Lejos de evitar el tema, Klitbo dejó claro que no existe una buena relación entre ambas y sorprendió con la sinceridad de sus palabras.

La actriz recordó el paso de Bárbara por la primera temporada de La Casa de los Famosos México y, al ser cuestionada sobre ella, respondió de forma contundente.

La hubieran metido a un quirófano. No me hagas hablar. No me cae bien, está muy cucu, dijo frente a las cámaras.

Las imágenes comenzaron a circular casi de inmediato en redes sociales, donde los seguidores del programa reaccionaron tanto a las declaraciones de Cynthia como al posible nuevo conflicto entre figuras del espectáculo.

"Me hizo la vida imposible en Perú"

Después de ese primer comentario, Cynthia Klitbo explicó que su opinión sobre Bárbara Torres no surgió por lo ocurrido en el reality, sino por una experiencia que compartieron tiempo atrás durante un proyecto realizado en Perú.

Sin dar demasiados detalles sobre el trabajo en el que coincidieron, la actriz aseguró que la convivencia fue complicada y que esa etapa marcó su percepción sobre la comediante argentina.

Me hizo la vida imposible en Perú. Está muy mal, le echa la culpa a la menopausia y no hago esas mam#$%#, expresó.

Las declaraciones volvieron a poner a Bárbara Torres en el centro de la conversación digital, especialmente porque durante los últimos años la actriz ha estado involucrada en varias polémicas relacionadas con su carácter y su comportamiento frente a las cámaras.

Las polémicas que han acompañado a Bárbara Torres

No es la primera vez que el nombre de Bárbara Torres genera debate entre los seguidores de los programas de entretenimiento. Durante su participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México, protagonizó varios enfrentamientos con otros habitantes.

Uno de los más recordados fue con Raquel Bigorra, con quien sostuvo fuertes discusiones dentro del reality. También tuvo varios choques con Sergio Mayer, quien llegó a cuestionar su comportamiento durante el encierro.

Otro momento que generó una ola de críticas ocurrió cuando hizo comentarios sobre Wendy Guevara, declaraciones que fueron ampliamente rechazadas en redes sociales y que incluso provocaron confrontaciones dentro de la casa.

Bárbara Torres

A esas diferencias se sumaron desacuerdos con Ferka y comentarios dirigidos a Mariana "La Barby" Juárez, situaciones que alimentaron la percepción de que Bárbara protagonizaba constantes conflictos durante el programa.

La actriz atribuyó sus cambios de ánimo a la menopausia

Tras salir del reality, Bárbara Torres explicó en distintas entrevistas que varios de sus cambios de humor estuvieron relacionados con la menopausia, etapa que atravesaba mientras participaba en el programa.

La actriz señaló que los desajustes hormonales, sumados a la presión del aislamiento y la convivencia permanente con otras celebridades, influyeron en muchas de las reacciones que el público vio en televisión.

Sin embargo, esas explicaciones no evitaron que continuaran las críticas ni que algunos de sus excompañeros mantuvieran una opinión negativa sobre ella.

Bárbara Torres acudió a La Casa de los Famosos

Ahora, las declaraciones de Cynthia Klitbo reavivaron esa conversación y colocaron nuevamente a Bárbara Torres entre las principales tendencias relacionadas con La Casa de los Famosos México.

Mientras algunos usuarios respaldaron a Klitbo y aseguraron que otras figuras del espectáculo también han hablado de los problemas para convivir con la actriz, otros consideraron que revivir viejas diferencias solo alimenta la polémica.

Cynthia Klitbo IG laklitbocynthia

Por ahora, la controversia sigue creciendo en redes sociales y muchos esperan que Bárbara Torres responda a las declaraciones que Cynthia Klitbo lanzó desde el reality, unas palabras que bastaron para volver a encender el debate entre los seguidores del programa.