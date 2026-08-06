¡Sin rivalidad! Antonela Roccuzzo conquista hasta a Georgina Rodríguez con fotos de sus vacaciones

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compartió un carrusel de fotografías en donde muestra que se encuentra de vacaciones, disfrutando junto a su familia, luego del Mundial 2026 en donde participó el astro argentino.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, fue el comentario que le hizo Georgina Rodríguez, la prometida de Cristiano Ronaldo, en su publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

Georgina Rodríguez reacciona a fotos de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo. Especial

La reciente interacción entre Georgina y Antonela acaparan las miradas, sobre todo por el histórico debate que durante años ha enfrentado a los seguidores de los dos futbolistas.

Fue en la última publicación de Roccuzzo en donde compartió fotografías de su descanso, en donde Georgina decidió dejarle un mensaje.

La prometida de Cristiano Ronaldo reaccionó a la publicación con un emoji de un corazón flechado, un detalle que rápidamente fue interpretado por los internautas como una muestra de cariño y apoyo entre ambas.

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez. Especial

Las reacciones no se hicieron esperar y numerosos usuarios celebraron el gesto entre ambas, señalando que fue una muestra de respeto, admiración y sororidad. Para muchos, este intercambio dejó claro que la histórica rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nunca ha sido un obstáculo para que sus familias mantengan una relación cordial.

Antonela en apoyo a Georgina

La interacción, aunque es sorpresiva entre los seguidores, tiene algo de contexto previo.

Hace unos días, Antonela salió en apoyo a Georgina Rodríguez, luego de que la modelo respondió a las críticas que recibió por su físico tras difundirse unas fotografías tomadas durante sus vacaciones.

En esa publicación, Georgina defendió su apariencia con un mensaje centrado en el amor propio, en el que aseguró que “no hay cuerpo perfecto”. Además de que dijo sentirse orgullosa por su imagen, pese a los comentarios negativos.

Georgina Rodríguez. Especial

Las palabras de Georgina fueron ampliamente respaldadas en redes sociales, incluso por Antonela Roccuzzo.

Por lo anterior, no es de sorprenderse ahora la reacción de Georgina a las fotografías de Antonela. Con ello, demuestran que, más allá de las comparaciones entre sus famosas parejas, prevalecen los gestos de apoyo y admiración mutua.

Dos mujeres mediáticas por su relación con Messi y Ronaldo

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez suelen ser comparadas porque ambas forman parte de la vida de dos de los futbolistas más importantes de la historia: Antonela como esposa de Lionel Messi y Georgina como pareja de Cristiano Ronaldo. La enorme rivalidad deportiva entre Messi y Cristiano durante años hizo que muchas personas también pusieran la mirada en sus familias, aunque ellas han demostrado que esa competencia no existe fuera de la cancha.

Las dos han logrado convertirse en figuras reconocidas a nivel mundial por su propio estilo y personalidad. Además de acompañar a sus parejas en sus carreras, ambas tienen una gran presencia en redes sociales, colaboran con marcas internacionales y se han convertido en referentes de moda, belleza y estilo de vida.

Otro punto que tienen en común es su papel como madres. Antonela y Georgina suelen compartir momentos familiares y muestran parte de su día a día junto a sus hijos, dejando ver una faceta más cercana y alejada de la imagen de celebridades que muchas veces se tiene de ellas.

Sin embargo, también tienen estilos muy diferentes. Antonela Roccuzzo suele mantener una vida más privada y discreta; aunque tiene millones de seguidores, prefiere compartir principalmente aspectos relacionados con su familia, sus proyectos y su trabajo con algunas marcas.

Por su parte, Georgina Rodríguez tiene una personalidad mucho más mediática. Ha construido una imagen pública alrededor de la moda, el lujo y su vida junto a Cristiano Ronaldo, incluso protagonizando su propio documental, donde mostró detalles de su rutina, su familia y su trayectoria.

Aunque constantemente son comparadas, especialmente por la histórica rivalidad entre Messi y Cristiano, Antonela y Georgina han dejado claro que no existe una competencia entre ellas.